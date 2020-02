MONTEGROTTO

E' una convocazione attesa da tempo. E destinata, con ogni probabilità, a dare una risposta definitiva alle aspettative di circa 1 e 200 lavoratori delle Terme, in attesa di riconoscimento del Fondo integrativo salariale.

Toccherà dunque ai rappresentanti della sigla sindacale del Saltae e Ugl Terziario Bacino Veneto Euganeo sedersi al tavolo delle trattative con il massimo rappresentante dell'Inps, Pasquale Tridico, per cercare di ottenere finalmente il via libera all'ammortizzare destinato probabilmente a porre fine alla precarizzazione del lavoro nel comprensorio termale.

Il vertice, convocato a Roma per lunedì prossimo, mira dunque a risolvere un singolare paradosso. Che vede finora esclusa la possibilità per i lavoratori alberghieri a tempo indeterminato di accedere al fondo integrativo salariale per i periodi di inattività della struttura in cui prestano servizio. L'Inps, infatti, si è sempre opposto all'erogazione dell'ammortizzatore, interpretando la tipologia di interruzione dell'attività lavorativa come chiusura programmata e non come chiusura stagionale. La situazione non ha mancato di creare, sul piano occupazionale, una sorta di corto circuito nella stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Inducendo i lavoratori ad accettare un contratto a tempo determinato per poter accedere agli ammortizzatori sociali pagati dai lavoratori e imprese, anziché preferire un contratto stabile, ma senza garanzie di copertura integrativa al momento dell'interruzione dell'attività alberghiera.

«Da tempo ricerchiamo con forza questo incontro con la direzione generale dell'Inps hanno sottolineato i rappresentanti di Ugl Terziario Termale, Franco Penello e Andrea Peruzzo e auspichiamo che sia fatta finalmente chiarezza sulle interpretazioni normative che si sono finora succedute per riconoscere, nell'ammortizzare occupazionale, un forte supporto alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro».

Un significativo aiuto alla missione dell'Ugl Saltae è stato assicurato dal deputato del Movimento Cinque Stelle Raphael Raduzzi, che aveva lavorato con i vertici del Ministero del Lavoro sulla vertenza dell'integrazione salariale.

Ora la questione torna nuovamente sul tavolo dell'Inps, dal quale potrebbe aprirsi una schiarita definitiva.

