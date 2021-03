IL FENOMENO

PADOVA La didattica a distanza, oltre che i ragazzi in età scolare, sta interessando anche gli adulti. Da gennaio è infatti in aumento del 30% la richiesta di lauree online e del 50% quella dei master - in particolare settore sanitario - da parte di trentenni e quarantenni di entrambi i sessi già inseriti nel mondo del lavoro ma desiderosi di riprendere a studiare per avere il titolo di dottore sul biglietto da visita o fare un salto di carriera. Il lungo tempo trascorso tra le mura domestiche durante il periodo Covid, accresce la motivazione a investire energie (e qualche risparmio) per la crescita personale. Ovviamente non in presenza ma attraverso le nuove tecnologie di e-learning come la videoconferenza.

A testimoniarlo è Simone Marzola, direttore del Polo di Studio dell'Università eCampus di Padova dal suo centro di formazione Formorienta, convenzionato e legato in partnership all'Università telematica regolarmente riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dal giugno 2020 segreteria per le iscrizioni e l'orientamento.

GLI INDIRIZZI

«In tutto precisa il formatore - sono 56 i corsi di laurea e più di 120 i master con prevalutazione dei crediti formativi per l'ingresso. Gli indirizzi più richiesti sono quelli dedicati al personale sanitario, docenti ed educatori osserva Marzola ma anche altre facoltà in linea con l'attuale mercato del lavoro che oggi va nella direzione di una maggiore attenzione a salute, comunicazioni e tecnologie digitali». Tra le lauree innovative scelte figurano Ingegneria dei veicoli elettrici, Scienze dell'educazione della prima infanzia, Traduzione e processi interlinguistici, ma anche Criminologia, Psicologia e Digital Marketing.

LA DIDATTICA

Il centro di formazione Formorienta è in zona industriale a Padova e qui si rivolgono le persone per chiedere un orientamento gratuito personalizzato per la scelta del percorso più idoneo e ricevere assistenza didattica. Una soluzione che consente piena autonomia organizzativa in remoto, senza rinunciare a un punto di riferimento sul territorio. «Siamo soddisfatti e sorpresi dei risultati di quest'ultimo periodo - sottolinea Marzola - e orgogliosi di farci promotori di una cultura universitaria e post-universitaria avanzata». La formazione full-online è utile per chi alterna studio e lavoro o vuole maggiore libertà per programmare gli esami. Ma di che cifre parliamo? «Un corso di laurea di questo tipo costa oltre 3mila euro, poco più di 250 euro al mese, ma chi si iscrive da noi al polo di studio ha notevoli agevolazioni economiche, rispetto all'iscrizione diretta a eCampus».

Germana Cabrelle

