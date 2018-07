Ladro goloso ruba dolci da Kofler

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FURTOPADOVA Il ladro arrestato domenica dalla polizia è finito nei guai per una voglia irrefrenabile di dolci. Una voglia così incontenibile, che l'ha portato, in piena notte, a introdursi all'interno del Kofler Kafè di piazza dei Signori non per svuotare la cassa o rubare oggetti di valore, ma per depredare la vetrinetta frigo da esposizione dai golosi dolci che conteneva. E non contento della scorpacciata che metterebbe a dura prova la glicemia di chiunque, il 33enne Siffi Maher, tunisino, ha pensato bene di riempirsi un sacchetto con...