Durante la pausa pranzo, mentre il ristorante è pieno di clienti, un ladro si è introdotto attraverso la finestra del piano superiore e ha portato via tremila euro. Un ladro che è andato a colpo sicuro e sapeva dove mettere le mani. È successo ieri, intorno alle 13, all'osteria Basso Isonzo in via Monte Pertica. A dare l'allarme la madre di uno dei titolari che era salita per andare a prendere un po' di monete per dare il resto e ha visto la cassettina in cui veniva custodito il contante completamente vuota. L'unica via d'accesso era la finestra che dà sulla strada secondaria, sul lato stretto del ristorante.

I titolari hanno chiamato la polizia che è intervenuta poco dopo per redigere le denuncia ed eseguire il sopralluogo nel locale.

«È la prima volta che ci succede, e la cosa è strana perchè è difficile arrivare fin al piano superiore. Dispiace perchè le telecamere puntano sul parcheggio e quindi difficilmente hanno inquadrato il ladro. Confidiamo, in ogni caso, che venga scoperto». La polizia, arrivata sul posto nell'arco di pochi minuti, ha battuto la zona, ma il malvivente ha fatto perdere le sue tracce. Le indagini sono in corso per dare un volto e un nome al ladro.

