SELVAZZANO

Ladri acrobati quelli che hanno messo a segno un furto in un'abitazione al primo piano di un condominio di via 25 Aprile a Tencarola. Furto commesso tra le 18 e le 21 di martedì, mentre i proprietari non si trovavano in casa. E tornano a colpire in zona i ladri che, pur di raggiungere il proprio obiettivo, non si fermano neppure davanti ai piani da scalare. E per poter avere accesso all'abitazione i malviventi si sono arrampicati sulla grondaia raggiungendo così il primo piano del condominio. Qui hanno spostato degli oggetti da giardino che erano poggiati sul davanzale del terrazzo, oltre ad un tavolino e una sedia, per prepararsi la via di fuga. Per poter avere accesso all'appartamento i ladri hanno forzato la porta finestra, probabilmente utilizzando un cacciavite o un altro ferro sottile, e sono entrati. Una volta messo piede all'interno non hanno perso tempo: hanno passato in rassegna tutte le camere, compresi i bagni, hanno aperto armadi e cassetti gettando a terra tutto. Per poter essere avvisati del rientro a casa dei proprietari i malviventi avevano posizionato davanti alla porta d'ingresso due sedie e l'asse da stiro aperto per bloccare l'entrata, ma anche per fuggire rapidamente allertati dal rumore degli oggetti che sarebbero stati spostati con l'apertura della porta. Obiettivo dei ladri oro e gioielli, ma si sono dovuti accontentare di una piccola cassaforte giocattolo che conteneva alcune monete ricordo provenienti da vari paesi.

Un episodio quest'ultimo circoscritto alla zona di Tencarola, ma negli ultimi tempi truffe e tentavi di furto non hanno risparmiato aree limitrofe. E a Rubano sta prendendo forma il progetto del controllo di vicinato, l'iniziativa per la sicurezza urbana che si basa sull'impegno dei singoli cittadini a favore della propria comunità. Le linee guida sono già state approvate in giunta e ora si da il via alla fase strettamente organizzativa dei gruppi di controllo. Due gli incontri informativi organizzati dall'amministrazione comunale con la cittadinanza, e ora si da il via alla fase che prevede la raccolta delle adesioni per fare parte del progetto. Adesioni che saranno poi valutate dal comando di polizia locale, insieme con i carabinieri, dove verrà anche indicato il possibile coordinatore del gruppo, come espresso dagli aderenti al progetto nel modulo. Si partirà poi con l'attivazione del progetto nella zone da dove è giunto il maggior numero di adesioni.

