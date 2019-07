La zia in lacrime: «Non riusciamo ancora a rendercene conto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono passate da poco le 18 quando un'auto imbocca il viottolo d'entrata del villino al civico 26 di via Isonzo, nella frazione di Mezzavia, dove aveva abitato da piccolo e dove risiede ancora la madre di Davide Carnevali, il 37enne morto ieri a Piacenza d'Adige. E' la zia Antonella a scendere rapida dalla vettura e a chiudere il cancello. Le lenti scure non riescono a nascondere gli occhi arrossati dal pianto. «Lo abbiamo appena saputo si limita a mormorare -, non riusciamo ancora a rendercene conto». Poi sale la scala che porta al piano...