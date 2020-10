LA VOCE DEGLI ABITANTI

PADOVA Non solo i cunicoli del ponte trasformati in covo dagli spacciatori. Ma anche cumuli di rifiuti, giacigli improvvisati, resti di bivacchi e di cibo, bici semidistrutte abbandonate a terra. Da tempo i residenti del quartiere chiedono un intervento, che sia di risoluzione della situazione di degrado che ciclicamente si ripresenta. «Sono decenni che per le amministrazioni, Padova è solo centro storico, grandi mostre, iniziative o consulenze di architetti di grido, azioni che approviamo ma i quartieri sono più o meno dimenticati - considera a nome di un folto gruppo di residenti Massimo Camporese portavoce di Anima Critica - non ci stanchiamo di ripetere che Pontevigodarzere è la porta nord della città, ma un ingresso dovrebbe essere come minimo dignitoso invece qui il degrado aumenta. Da tempo denunciamo anche la situazione dello spazio sottostante la tangenziale che, anche se un po' nascosto, è a pochi passi da un locale molto frequentato e dal capolinea del tram. Qui parliamo non solo di rifiuti abbandonati e di emarginati e sbandati che di fatto vivono come in una bidonville del sud America, ma di un'emergenza igienico-sanitario soprattutto in questo periodo di pandemia».

I residenti chiedono che la zona venga ripulita, sanificata e che poi si provveda a recintarla con barriere antintrusione in modo che ne sia impedito l'accesso. «Da non sottovalutare anche il lato umanitario: non si possono lasciare delle persone vivere in un immondezzaio, prepararsi il cibo tra i rifiuti e dormire in giacigli di fortuna come accade sotto la tangenziale - continua il portavoce dell'associazione ambientalista - crediamo sia doveroso intervenire per sanare la situazione sotto tutti gli aspetti». I cittadini ricordano che più volte hanno invitato il sindaco Sergio Giordani a visitare il quartiere, ma nei tre anni di amministrazione non è mai accaduto. «Sono venuti alcuni assessori ai quali abbiamo illustrato la situazione, ci sono state fatte molte promesse, ma ben poco si è concretizzato - continua Camporese - possiamo ringraziare l'assessore Chiara Gallani per aver realizzato il bosco sulla rotonda della Saimp che attendevamo da anni e anche l'assessore Francesca Benciolini, che qualche passo per il quartiere lo ha compiuto ma nulla di più. Quello che serve a Pontevigodarzere è una visione globale della riqualificazione del quartiere. Speriamo arrivi finalmente il tempo di ripulire l'area sotto la tangenziale e sistemare il degrado ben visibile lungo la via principale dove ci sono edifici pericolanti abbandonati da anni e zone incolte delle quali si parla da decenni ma restano nel completo abbandono. In quartiere mancano anche le manutenzioni ordinarie». A rafforzare le richieste dei residenti in questi giorni i cittadini hanno appeso grandi striscioni sulle reti da cantiere che delimitano gli edifici degradati e l'area ex idrotermici da decenni in attesa di soluzioni. «Sono zone che vanno riqualificate - chiude Camporese - ma chiediamo siano realizzati servizi per i cittadini».

Luisa Morbiato

