PIAZZOLA SUL BRENTA Davide sempre con noi. È scritto in un foglio di carta appeso con il nastro adesivo sulla protezione della pista ciclabile all'angolo con via dell'Orto, dov'è stato sbalzato Davide Ceccon. Fissati ai pezzi in metallo piegati dall'urto di una delle auto, tra il nastro di nylon bianco e rosso dei carabinieri, sono state deposte delle ortensie. Sono in tanti a Piazzola sul Brenta ad essere sconvolti dopo la tragedia che ha visto la vita di un ragazzo di vent'anni spezzarsi all'improvviso. A pochi passi da casa. Sotto gli occhi del proprio papà.

Una famiglia conosciutissima, quella dei Ceccon, perché il padre di Davide, Valter, e la mamma Tatiana, sono dipendenti comunali. Proprio la mamma ieri mattina ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Una famiglia diversi anni fa già colpita da un lutto causato da un incidente stradale. Un destino avverso che sembra accanirsi. Il nonno di Davide, Giuseppe, era stato investito da un'auto, mentre in sella al suo motorino stava attraversando via San Silvestro, appena uscito dall'abitazione dove oggi vive la famiglia.

Davide frequentava i corsi serali all'istituto Scalcerle di Padova. Non mancava di svolgere accanto allo studio, qualche lavoro, a cominciare dal servizio di noleggio di bici attivato in centro a Piazzola nei giorni festivi. Amava la musica ed era una persona di compagnia come raccontano alcuni amici del gruppo scout Agesci Piazzola 1. Lo aveva lasciato tre anni fa, ma i legami con tanti giovani erano rimasti ben saldi. «Aveva cominciato ad otto anni con le coccinelle, poi in reparto ed alla fine in clan - ricorda una delle responsabili - Era una persona coinvolgente, di compagnia, con la battuta sempre pronta, capace di creare gruppo, di far ridere e portare allegria. Una persona sensibile ed allo stesso tempo con tanta voglia di fare, sempre disponibile verso gli altri. La notizia l'abbiamo appresa in serata (il giorno di Natale, ndr) e per noi è stata una botta tremenda». Era soprannominato Ciek e lo aveva inserito anche nel suo profilo Facebook, dove giungono tantissimi messaggi di cordoglio.

Davide era secondogenito. Di tre anni più grande la sorella Giulia che studia scienze infermieristiche all'università di Padova. «Un ragazzo cordiale ed educato, una famiglia certo come tante, ma nota per la professione dei genitori a contatto ogni giorno con tante persone» sono le parole di una vicina di casa. «Non era mai successo un incidente di quel genere a quell'incrocio - sono le parole di un altro abitante della zona - che tutti attraversiamo tante volte al giorno. Non so spiegarmi l'accaduto se non con una disattenzione».

«Il mio primo pensiero è da genitore per la famiglia di Davide - sono le parole dell'avvocato Valter Milani sindaco di Piazzola sul Brenta - Non conoscevo personalmente Davide, ma Valter e Tatiana sì, sono persone che lavorano per tutta la nostra cittadinanza e lo fanno con competenza. Valter è nell'organico degli operai, svolge servizi tecnici, risolvendo molti problemi ed eseguendo tanti lavori ad esempio nelle scuole. Una persona sempre disponibile. Tatiana è impiegata ed è nel settore sociale dove c'è bisogno anche di grande sensibilità ed attenzione verso le persone».

Una famiglia attiva anche in parrocchia, come ricorda il parroco don Guido. In famiglia si è recato il cappellano don Riccardo che segue i gruppi giovanili della comunità, sulla quale si è abbattuto un grande dolore e che ora attende di poter dare il saluto al proprio caro strappato alla vita troppo presto.

