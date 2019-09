CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAPADOVA L'esame è durato quattro giorni. E Padova si è presentata preparata. Molto preparata, dando il massimo per raggiungere l'ambizioso traguardo. Quindi i presupposti per ritenere che ormai sia a un passo dal raggiungerlo ci sono tutti. Da lunedì a ieri, infatti, un ispettore dell'Unesco ha visitato la città assieme all'assessore Andrea Colasio, soffermandosi in particolare sul circuito artistico di settecento anni fa, in virtù del quale è partita la candidatura di Padova Urbs Picta, il sito seriale degli affreschi del...