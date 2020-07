LA VICENDA

VIGODARZERE Un boato tremendo. E poi una pioggia di vetri che hanno lastricato un intero tratto di strada. Sono stati attimi drammatici quelli vissuti ieri dagli abitanti di via Cavino, nella frazione di Tavo, dopo la tremenda esplosione che ha devastato un elegante villetta nella zona residenziale della frazione di Vigodarzere. A causarla, secondo i primi rilievi, ancora al vaglio da parte degli investigatori, è stato il proprietario, un ex dirigente d'azienda sessantunenne, ora in pensione. Con il gesto l'uomo avrebbe voluto togliersi la vita non sapendo più affrontare la separazione con la moglie, come ha spiegato nel bigliettino d'addio ritrovato nell'abitazione. La casa, andata completamente devastata risulta in proprietà della donna allontanatasi dal marito circa una decina di giorni fa.

L'ALLARME

L'esplosione, che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori se solo qualcuno fosse passato lì davanti in quel momento, è avvenuta poco dopo le 12. L'uomo era da solo all'interno dell'elegante abitazione, circondata da un curatissimo giardino, con tanto di piccola piscina sul retro. I vicini lo avevano visto girare nervosamente attorno a casa per tutta la mattina in sella alla sua vespa rossa. Qualcuno aveva notato che nonostante il caldo, il pensionato aveva provveduto a sigillare le finestre. Poi ha raggiunto la cucina dove ha azionato i fornelli. Il gas ha ben presto saturato la casa, prima di deflagrare in modo impressionante. Lo scoppio è stato talmente violento da scardinare tutti gli infissi e devastare, all'interno dell'abitazione, la cucina ed il soggiorno. Il basculante del garage nel piano sottostante la villetta è stato letteralmente scardinato dal muro, volando contro della recinzione. Un'altra porta dei vani interni è finita dentro la piscina, mentre una coltre di schegge di vetro è volata oltre la ringhiera della casa disseminandosi sul selciato. Fortuna ha voluto che a ridosso dell'ora di pranzo nessuno transitasse davanti all'abitazione.

L'INTERVENTO

I primi ad accorrere, terrorizzati, sono stati i vicini di casa. Uno di loro ha superato la ringhiera della villetta per portare aiuto al sessantunenne, che nel frattempo era riuscito a guadagnare l'uscita in giardino. Le condizioni dell'uomo erano impressionanti agli occhi dei primi soccorritori. Le sue braccia erano interamente ustionate con altre profonde ferite a lacerargli il viso ed il capo. Sono stati così gli stessi vicini a chiamare immediatamente i vigili del fuoco, accorsi subito da Padova per scongiurare ulteriori esplosioni. Con loro sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vigodarzere, coordinati dal comandante Nicola Florio. Le condizioni del sessantunenne sono sembrate in un primo momento talmente critiche, da richiedere l'intervento di un elicottero del Suem, fatto atterrare su un prato a poca distanza dalla villetta. A portare il sessantunenne in ospedale è stata però un'ambulanza accorda in zona dopo pochi minuti.

IL RICOVERO

Dopo l'arrivo al pronto soccorso il pensionato è stato ricoverato in prognosi riservata, anche se non è giudicato in pericolo di vita. Gli uomini dell'Arma hanno individuato all'interno dell'abitazione un foglio dove il sessantunenne ha motivato il gesto estremo, dovuto al dolore provocatogli dalla separazione. dopo 40 anni di matrimonio. Anche la moglie è arrivata poco dopo, ha raggiunto la villetta, dalla quale è uscita portando con sé alcuni oggetti personali, prima di essere sentita dai militari di Vigodarzere. La casa è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco per le forti lesioni strutturali causate dall'esplosione. L'ordinanza del Pm Andrea Zito, l'ha quindi posta sotto sequestro. Le indagini comunque proseguono per verificare la sussistenza di altri motivi del drammatico gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA