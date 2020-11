LA NOVITÁ

PADOVA Grazie ad un'app ora i commercianti potranno contribuire a rendere più attraenti le vie dello shopping cittadino. Coincidenza vuole che i 50 anni del brevetto del mouse, una periferica tra le più utili, cadano nel giorno in cui, a Padova, sia un mouse a forma di cuore a battezzare I love my street, l'iniziativa del Distretto del Commercio che, in collaborazione col Comune e con l'Ascom Confcommercio, punta a sensibilizzare le istituzioni pubbliche su ciò che in strada non va, attraverso un'attività di monitoraggio continuo reso possibile da una webapp messa a punto dalla padovana Atman, agenzia digitale.

Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri a palazzo Moroni sono stati l'assessore al Commercio Antonio Bressa, il presidente dell'Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, il manager del Distretto Massimo Paggetta ed il titolare di Atman, Massimiliano Losego. Gli esercenti, attraverso il proprio smartphone potranno dunque segnalare, anche in modalità anonima, alcune criticità: dallo stato di abbandono, alla sporcizia, alla microcriminalità, alla scarsa illuminazione, all'assenza di parcheggi, andando ad identificare la posizione geolocalizzata o, più semplicemente, l'indirizzo.

«L'istanza ha spiegato Bertin verrà reindirizzata all'Ascom che attraverso la mail dedicata ilovemystreet@ascompd.com raccoglierà le segnalazioni per poi girarle all'amministrazione affinché questa provveda al riguardo». Per attivare l'app è sufficiente scaricarla e installarla e procedere alla segnalazione.

L'Ascom, intanto, assieme alle altre categorie economiche e all'amministrazione comunale l'altro giorno ha deciso di annullare il Black Friday in programma per il prossimo 27 novembre. Contrariamente al passato al passato, dunque, non ci sarà nessun evento (e relativa campagna pubblicitaria) a fare da corollario ai maxi sconti che, ormai da qualche anno, vengono applicati da molti negozi cittadini l'ultimo venerdì di novembre. Con ogni probabilità, alcuni negozianti in parte hanno già iniziato si limiteranno ad invitare la loro clientela a fare acquisti con lo sconto presso il loro punto vendita. In tutti i casi, un'organizzazione come quella degli anni scorsi che prevedeva shopping sfrenato e migliaia di persone in centro dall'ora dell'aperitivo fino alle 23, quest'anno sarebbe impensabile per tre motivi. Il primo naturalmente, è il rischio assembramenti. Il secondo è legato al fatto che alle 22 scatta il coprifuoco. Il terzo è che dalle 18 in poi bar e ristoranti devono rimanere chiusi al pubblico.

Nonostante questo, non si vuole abbandonare la speranza e gli organizzatori si augurano che l'evento possa essere solamente rinviato. Naturalmente nessuno si è azzardato ad ipotizzare una data.

«Ci teniamo molto all'iniziativa del Black Friday, che fin dalla sua prima edizione ha portato un grande vantaggio, non solo ai grandi brand ma anche ai piccoli negozi di vicinato ha spiegato Bressa - In questo particolare momento storico investire in un'iniziativa che non avrebbe potuto esprimersi al meglio, non le avrebbe dato il giusto valore. Si è pensato quindi di spostare il Black Friday quando le condizioni generali lo permetteranno, creando così un'edizione straordinaria. Nel frattempo, i negozi saranno liberi di attuare le loro promozioni invitando così le persone a effettuare i loro acquisti, in totale sicurezza, senza fare assembramenti».

