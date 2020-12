LE OPERE

PIOVE DI SACCO/PADOVA Il restauro di due opere appartenenti al patrimonio artistico e culturale dell'Ulss 6 Euganea illumina la Festa dell'Immacolata Concezione. Torna a risplendere la variopinta vetrata raffigurante la Natività, che l'artista muranese Angelo Fuga donò all'ospedale di Piove di Sacco nel lontano 1966. É stato ricollocato al Complesso socio-sanitario ai Colli anche il dipinto della Madonna di Pietro Pajetta.

La vetrata è stata sottoposta a un delicato restauro, l'opera è stata riconsegnata in questi giorni all'Ulss 6 Euganea e subito ricollocata nella Chiesa dell'Ospedale vecchio di Piove di Sacco, dove rimarrà visitabile da degenti, familiari e personale sanitario a partire da oggi. Angelo Fuga, detto anche Anzolo Fuga, nato nel 1915 a Murano, nel 1947 aprì con il fratello una bottega. La complessa riqualificazione della vetrata è stata seguita dall'archivista Maria Cristina Zanardi, che ha scrupolosamente curato il ritorno in azienda di un altro importante patrimonio artistico avviato tempo addietro al restauro: la Madonna di Pietro Pajetta del Complesso ai Colli.

L'AUTORE

L'autore, Pajetta, è nato a Serravalle di Vittorio Veneto nel 1845 ed è morto a Padova nel 1911. La tela è l'unica testimonianza che rimane della prima chiesa dell'ex ospedale psichiatrico di Brusegana, demolita nel secondo dopoguerra. L'opera è stata ritrovata in un ripostiglio dell'ospedale ai Colli nel 2015 e la dottoressa Zanardi immediatamente se n'è presa cura. Il dipinto, datato 1897, raffigura una Madonna con Bambino e i Santi Antonio e Francesco. Ritrae Maria con il piccolo Gesù che tiene tra le mani un giglio bianco. Ai lati ci sono Sant'Antonio e San Francesco.

«Il lavoro di tutela dei beni storico-culturali aziendali, svolto con impareggiabile competenza e passione dalla dottoressa Zanardi, ci ricorda l'importanza della memoria, in questo tempo smemorato che tanto facilmente dimentica e cancella il passato dichiara il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta -. Ormai imboccato l'Avvento, con la curva dei contagi ancora così pericolosamente ripida e già oltre il picco della prima ondata, la Natività del Fuga viene ad annunciarci la necessità di un Natale sobrio, circoscritto, da trascorrere nel proprio nucleo familiare, con moderazione e responsabilità. Un po' come avvenne in quel primo 25 dicembre, in una grotta di Betlemme».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA