PADOVA Il sindacato dei camici bianchi ospedalieri punta il dito contro via Giustiniani e chiede che vengano pagate le indennità di guardia festiva ai professionisti in corsia. Oggetto del contendere è l'aumento della remunerazione ai i medici reperibili durante la notte e nei giorni festivi, previsto dall'ultimo Contratto collettivo nazionale del lavoro. A lanciare l'accusa è Anaao, che diffida l'Azienda ospedaliera.

«Ma quali eroi? - dichiara Mirko Schipilliti, coordinatore provinciale Anaao Assomed di Padova - L'Azienda Ospedale-Università di Padova continua a non pagare ai medici le indennità di guardia festiva previste dal nuovo contratto in vigore dal primo gennaio, che le ha aumentate dai vecchi 17,82 ai 100 euro lordi per turno, previsti da quest'anno. Cifra che arriva a 120 euro per i medici di Pronto Soccorso. Somme ormai ingenti, trattenute da diversi mesi, nonostante questa amministrazione fosse stata già diffidata nel maggio scorso».

«Ci si chiede come sia possibile che l'Azienda ospedaliera, che si è vantata di operazioni epocali come la gestione del trasferimento dell'ospedale Sant'Antonio e dell'emergenza Covid - continua Schipilliti - non applichi elementari norme contrattuali in vigore, mentre ha sanato il mancato pagamento delle indennità di guardia notturna di pari importo solo in agosto. Al di là delle questioni retributive, ci si chiede anche quale rispetto reale vi sia per il lavoro dei medici a fronte del pagamento della simbolica premialità Covid, che questo sindacato ha dovuto firmare in Azienda ospedale-Università obtorto collo, pur di garantire a tutti i medici ospedalieri padovani almeno l'erogazione di tali risorse stanziate da Governo e Regione».

Le modifiche dello schema retributivo presentate da Anaao Assomed non sono state prese in considerazione. «È veramente imbarazzante che i medici e i sindacati che li rappresentano - commenta la Maria Antonella Muraro, segretaria aziendale Anaao Assomed dell'Azienda ospedaliera - debbano richiamare più volte un'amministrazione all'ordine e al rispetto delle norme contrattuali, che dovrebbero invece di per sé essere applicate automaticamente dagli uffici preposti. Altrimenti, a che servono i contratti? E dove sono finite efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza delle pubbliche amministrazioni? Assistiamo alla derubricazione della nostra professionalità».

Non è la prima volta che i medici padovani finiscono al centro di rivendicazioni. Da anni il rappresentante dei primari ospedalieri, Giampiero Avruscio, presidente Anpo di via Giustiniani, combatte per ottenere maggiori riconoscimenti ai colleghi. «Non vogliono essere chiamati eroi per un lavoro che hanno svolto sempre - afferma Avruscio - prima, durante e dopo l'emergenza Covid. Il personale dell'Azienda ospedaliera continua ad essere discriminato rispetto a quello delle altre Ulss, percependo uno stipendio sensibilmente inferiore relativamente agli stessi incarichi. E questo da anni, con nocumento anche sulle loro pensioni. Questi tagli hanno prodotto e continuano a produrre la fuga di eccellenti medici, infermieri perché scarsamente valorizzati e sviliti nella loro professionalità».

Il Consiglio dei ministri ha bloccato un emendamento al bilancio regionale nel novembre scorso, che prevedeva lo stanziamento di 6,6 milioni in tre anni perché lo stipendio del personale medico sanitario padovano fosse equiparato alla media regionale.

