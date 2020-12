LA VERIFICA

PADOVA Busitalia fuga ogni dubbio sulla sanificazione e sicurezza per dipendenti e utenti di autobus e tram che ha gradito documentare come vengono tratti i mezzi di trasporto pubblico in periodo di pandemia. A illustrare i procedimenti il direttore Davide Pacifico, il responsabile della sicurezza Giancarlo Gonnelli e l'ingegner Davide Rossi. Già dallo scorso febbraio con l'arrivo delle prime norme anticovid, l'azienda si è subito attivata e ha costituito un gruppo di lavoro che si riunisce regolarmente per la corretta applicazione delle normative e degli indirizzi sia del governo sia delle ordinanze regionali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei sindacati e dell'Azienda. Un organo che si considera di estrema importanza in quanto canale di comunicazione diretta con i lavoratori dei quali raccoglie i suggerimenti che vengono tradotti subito in azioni. In Italia è stata la prima azienda a fornire presidi anti covid, postazioni per la misurazione della temperatura e tutti i presidi necessari.

Una possibilità che Busitalia ha avuto anche grazie all'utilizzo dei protocolli redatti dai consulenti a livello nazionale di Trenitalia gruppo del quale BusItalia fa parte. La pulizia dei mezzi viene effettuata tutte le sere a fine corsa o in tarda mattinata per il turno mattutino, una volta effettuata la normale pulizia dei mezzi questi vengono sottoposti alla sanificazione per la quale il personale utilizza i prodotti che vengono usati anche negli ospedali compreso il perossido di idrogeno per abbattere la carica virale e batterica.

L'azienda inoltre procede a sanificazioni straordinarie in caso di bisogno. Il tutto con un'attenzione particolare ai punti di contatto del posto di guida e dei viaggiatori. Tutte le attività inerenti la sanificazione vengono inoltre riportate in un report settimanale inviato alla Regione e certificate da Busitalia stessa. Operazioni che vengono effettuate anche sul tram che Busitalia considera ancora più sicuro degli autobus in quanto nelle frequenti fermate, dai 3 ai 4 minuti, l'apertura di tutte e 3 le porte crea un continuo ricambio dell'aria. Un'attenzione che ha fatto si che fra il migliaio di dipendenti dell'azienda si siano registrati circa una decina di positivi qualcuno inoltre contagiato in famiglia e non sul lavoro.

