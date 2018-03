La vecchia Pediatria cade a pezzi ora devono anche puntellarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEPADOVA Non c'è pace per la vecchia Pediatria, la palazzina ideata più di sessant'anni fa dall'architetto Daniele Calabi. L'edificio, nella sua ala ovest, è stato coperto da impalcature propedeutiche, pare, a lavori di rafforzamento di alcuni pilasti in calcestruzzo. La facciata che dà sul vialetto che conduce all'ingresso del Pronto soccorso infantile, avvolta nel cellophane, racconta di imminenti lavori. La struttura, inaugurata il 24 luglio 1956, è del resto in progressiva e inevitabile vetustà visto che non è mai stata...