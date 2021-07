Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Preoccupazioni e timori. È allarmante per gli esperti l'inversione di tendenza a causa della variante Delta: i casi di Coronavirus, infatti, purtroppo tornano ad aumentare nel padovano.Tra venerdì e sabato si registrano 29 nuovi contagi, un picco che mai era stato segnalato nell'ultimo mese.Il quadro emerge dall'ultimo report di Azienda Zero. Si alza anche il numero dei residenti positivi al tampone, si parla di 621 persone in isolamento a...