La tribù su Facebook, tra skateboard e tatuaggi

CHI SONOPADOVA La tribù della ketamina viveva due mondi paralleli: i rave party e Facebook. Uno fatto di droga e musica sparata a tutto volume, l'altro, quello virtuale, di foto con gli amici tra tatuaggi e piercing in bella vista. Amanti dello skateboard, si tenevano in contatto tra loro attraverso la rete. Carmelo Pastore in Facebook si è registrato come Carmine Frank, e in fondo in fondo nel suo profilo telematico più che un duro appare un tenerone. Mamma mi hai saputo dare tutto anche quando non avevi niente, ha postato sulla sua home...