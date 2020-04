LA TREGUA

MERLARA Il suo tampone positivo aveva scaraventato la casa di riposo nell'incubo Coronavirus. Giovedì, dopo 25 giorni passati al Covid hospital di Schiavonia, la prima anziana ricoverata ha fatto ritorno alla Residenza Scarmignan. «È un buon segno commenta speranzosa il sindaco Claudia Corradin, ancora in quarantena dopo aver contratto il virus da lunedì non abbiamo avuto nuovi decessi e questo ci conforta. Forse stiamo finalmente uscendo da questa drammatica situazione». La nonna dimessa non è guarita: il tampone risulta ancora positivo, ma visto che la fase più critica è stata superata, di lei si prenderanno cura gli operatori e i cinque infermieri dell'esercito arrivati a dare manforte. L'anziana era salita in ambulanza la mattina dell'8 marzo, con febbre e difficoltà respiratorie. Nel pomeriggio l'esito del tampone aveva paralizzato la casa di riposo di via Roma, rimasta blindata per più di due giorni e mezzo. Nessuno poteva entrare o uscire dalla struttura, in attesa che ospiti e dipendenti fossero sottoposti a screening.

Quello che è successo dopo è una delle pagine più drammatiche della storia di Merlara: una lunga fila di croci. Al suo rientro, l'anziana, ha trovato 22 letti vuoti: sono quelli di chi non ce l'ha fatta. Per un ventitreesimo, invece c'è ancora speranza: è quello dell'unica anziana ancora ricoverata a Schiavonia. Tutti alla Scarmignan stanno facendo il tifo per lei, nella speranza di vederla tornare. Dei 73 ospiti presenti nella struttura prima dello scoppio dell'epidemia, ne sono rimasti 50. Dalla sua stanza Maria, che ha 85 anni ed è positiva al Coronavirus, ha visto passare uno dopo l'altro i suoi colleghi, come li chiama lei. «Ne ho persi 22 racconta e mi sono detta: Forza Maria, tieni duro! Tieni duro!». «Abbiamo visto in questi anziani non dei pazienti ma dei nonni, le nostre radici, insomma confessa il colonnello medico Fabio Soldà, coordinatore del piccolo contingente di infermieri militari c'è stato un coinvolgimento emotivo oltre che professionale». La vita, alla Scarmignan sta riprendendo lentamente, nel rispetto delle nuove normative regionali nelle case di riposo. Proprio giovedì pomeriggio la task force che aiuterà la Regione a predisporre un piano comune sulla gestione delle emergenze nelle strutture per anziani ha fatto visita al pensionato.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA