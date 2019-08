CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATRIBANO Ancora un sabato sera di sangue sulle strade della Bassa Padovana. A perdere la vita a causa di un pauroso incidente avvenuto a Tribano è stato un 35enne di San Martino di Venezze (Rovigo), Loris Giavara. L'uomo era alla guida della sua Opel Astra e stava percorrendo via Olmo per San Luca, in direzione di Tribano. LA DINAMICAErano passate da poco le 21 quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La Opel, come una scheggia impazzita, è uscita dalla carreggiata all'altezza del...