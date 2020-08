LA TRAGEDIA

LA MADDALENA (SASSARI) «È una vacanza meravigliosa, sono così felice, un'immersione dietro l'altra». È stato l'ultimo messaggio che Antonella Picello, commercialista 54enne con studio in piazza Eremitani, ma anche insegnante e attivissima nel volontariato, ha inviato l'altra sera a un'amica rimasta in città. Ma è stato proprio nel mare profondo e blu tra l'isola della Maddalena e quella di Caprera che ha trovato la morte poche ore dopo, davanti agli occhi di marito e figlia, la professionista, esperta sub fin dal 2000.

La tragedia è avvenuta ieri mattina, il penultimo giorno di vacanza della famiglia nella spettacolare isola a nord della Sardegna, in provincia di Sassari. Antonella era con il marito Daniele Bellemo, insegnante originario di Chioggia, e la secondogenita Silvia, 16 anni, entrambi in immersione con lei. La commercialista lascia anche un altro figlio, il 22enne Gianluca. Inutili tutti i tentativi di rianimarla.

L'IMMERSIONE

La donna ha avuto una fame d'aria dovuta probabilmente a un malore. È risalita assistita dagli altri sommozzatori ed è stata portata sull'isolotto dei Monaci, in attesa dell'elicottero del 118, allertato dalla Guardia costiera. I soccorritori hanno tentato di rianimarla ma non è stato possibile salvarle la vita. È molto probabile che la subacquea sia stata colta da malore poco dopo aver iniziato l'immersione, ma sulla vicenda il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta e non è ancora chiaro se il Pm disporrà ulteriori accertamenti per escludere si sia trattato, invece, di un incidente dovuto al malfunzionamento della strumentazione. Intanto è stata sequestrata tutta l'attrezzatura utilizzata per l'immersione. La famiglia resterà nell'isola finché non riceverà il nulla osta per riportare il corpo di Antonella Picello a casa.

LA VACANZA

La famiglia Bellemo era arrivata in Sardegna la settimana scorsa per trascorrere i giorni a cavallo di Ferragosto in completo relax tra una gita, una cena in ristorante e, specialmente, immersioni subacquee di cui tutti e tre i componenti della famiglia erano appassionati. Antonella, originaria di Civè nel comune di Correzzola, ma da anni residente in pieno centro storico, dove si trova anche il suo studio, in piazza Eremitani, aveva iniziato a prendere lezioni di sub, con l'Issimo Sport Club di via Vergerio a Padova, fin dal 2000. Centinaia le immersioni fatte negli ultimi vent'anni in tutto il mondo, da Santo Domingo all'Isola d'Elba. E negli ultimi anni aveva convinto anche la sua secondogenita, che condivideva coi genitori questa passione, a prendersi il brevetto, in modo tale da potersi immergere tutti assieme. E così è successo anche ieri alla Maddalena: papà, mamma e figlia, con bombole, pinne e muta sono scesi per ammirare i fantastici fondali del braccio di mare tra la Maddalena e Caprera.

IL FATTO

Cosa sia successo ancora non è chiaro e sulla vicenda sta indagando la Guardia Costiera di Sassari. All'improvviso Antonella Picello ha avuto delle difficoltà a respirare.

I suoi compagni di avventura se ne sono accorti e l'hanno aiutata a risalire con la guida. Ma una volta in superficie era già priva di sensi. Le è stato praticato immediatamente il massaggio cardiaco, proseguito poi con i soccorritori del 118 intervenuti con l'elisoccorso, ma tutto è stato inutile. La donna è spirata davanti agli occhi di marito e figlia, impotenti di fronte a questa tragedia.

LA CARRIERA

Antonella Picello era notissima in città per via non solo della sua professione di commercialista (era laureata a Ca' Foscari), titolare di uno degli studi più prestigiosi del centro storico, ma anche per l'impegno nel volontariato come insegnante di diritto nel carcere Due Palazzi e allo sportello Il Primo Commercialista del Comune di Padova. All'attività di libero professionista alternava anche quella di docente negli istituti superiori della provincia, tra cui Einaudi e Duca d'Aosta.

Marina Lucchin

