LA TRAGEDIACAMPODARSEGO «Esattamente una settimana fa è morto il nonno, in Albania. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di riprenderci dal lutto che siamo stati travolti da questo dramma immane. Non possiamo crederci, siamo straziati. Mamma e papà non riescono nemmeno a pensare che lei non ci sia più». Sono passate solo poche ore dal tremendo verdetto che ha sancito la morte di Emanuela Brahja, 12 anni da compiere il 18 dicembre, ma il...