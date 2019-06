CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRADIZIONEPADOVA Il miracolo si è ripetuto. Anche quest'anno, tra i pellegrini arrivati durante le giornate della Tredicina (50mila), e quelli che ieri non sono hanno voluto mancare alle celebrazioni per la ricorrenza del 13 Giugno (40mila), sono oltre 90 mila i fedeli provenienti da tutto il mondo che anche quest'anno, come da tradizione, hanno dimostrato la loro devozione a Sant'Antonio. Numeri record pure per l'Eucarestia, con 15 mila particole distribuite in poche ore. L'epilogo della giornata è stata la processione per le vie del...