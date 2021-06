Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZASAONARA Ha gli occhi lucidi e la fronte imperlata di sudore dalla tensione Roberto Benetazzo mentre racconta i suoi 15 minuti di terrore. «È andata più che bene - ha ripetuto come un mantra - potevo non essere più qui. Sono stati violenti, cattivi, non capisco perchè. Eppure gli ho ripetuto più volte di cercare i soldi e di portare via ciò che gli serviva, ma di non farmi del male».Il momento più drammatico il...