LA TESTIMONIANZA PADOVA «Una bomba». Ecco cosa diventa il tram quando

LA TESTIMONIANZAPADOVA «Una bomba». Ecco cosa diventa il tram quando esce dalle rotaie e diventa ingovernabile. A fare questo paragone è un conducente padovano di lungo corso, dipendente di Busitalia e autista del tram dal giorno in cui il siluro blu ha fatto la prima comparsa in città. «Quando inizia a schizzare fuori dai binari, puoi solamente frenare e pregare. Anzi, più pregare che frenare. Il tram è come se fosse in coma, non ti risponde più». Il conducente chiede di mantenere l'anonimato, ma la sua è una testimonianza molto...