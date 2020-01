LA TESTIMONIANZA

PADOVA «Sono sconvolto, non mi sento per niente bene. Voglio andare al pronto soccorso perché in questo momento sto davvero male». Sono le parole che Alessandro Cabrelle, titolare della tabaccheria Al Duomo, sussurra un'ora dopo aver subito la rapina e le terribili minacce di Bilal Ouertani.

L'uomo è provato mentre gli agenti della questura si barricano insieme a lui all'interno del negozio. Hanno appena ammanettato il trentenne tunisino, ma sapere che il suo aggressore è nelle mani delle forze dell'ordine non basta a calmare i nervi della vittima. Sulla porta campeggia un foglio vergato a mano: Chiuso per rapina. Tantissimi i clienti che non notandolo provano a entrare per poi inorridire.

«Ho dei problemi di salute e questo episodio mi ha profondamente turbato. Non sto bene, ora mi farò accompagnare al pronto soccorso - spiega Cabrelle - Ricordo la sua sfacciataggine, il modo atroce con cui mi si è rivolto facendomi capire che non solo non aveva intenzione di saldare il conto, ma che era pronto a farmela pagare cara se avessi osato ribellarmi».

Pallido e tremante, il titolare assiste gli inquirenti a cui ha consegnato i filmati della videosorveglianza in cui sono immortalati i momenti della rapina. Li controllano insieme, gli assicurano che lo straniero placcato in piazza delle Erbe è proprio l'assalitore.

«Per fortuna lo hanno trovato subito e le telecamere sono state utili. Purtroppo la paura non passa: come ha detto lui stesso, temo che domani sarà già libero e che realizzerà il suo proposito di vendetta».

Ouertani, con una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio oltre che per spaccio, proprio sul terrore ha fondato la sua aggressione: «Mi ha detto e ripetuto chiaramente che potevo chiamare tutta la polizia che volevo, ma che tanto sarebbe poi tornato a cercarmi. Ha detto che prima o poi me l'avrebbe fatta pagare cara» aggiunge la vittima. La tabaccheria di via Monte di Pietà nonostante la posizione centrale non è nuova a simili assalti. Circa un anno e mezzo fa infatti Cabrelle aveva subito un'altra rapina. Più tradizionale. Stavolta invece è stato l'atteggiamento sprezzante di Ouertani a sconvolgere il gestore. «Parliamo di un pacchetto di sigarette, pochi euro. Eppure è stato di una ferocia incredibile. Sicuro di passarla liscia, di essere immune alla Legge. Chi mi dice che davvero non tornerà?» si chiede. Sbrigate le pratiche Cabrelle ha abbassato la serranda e fissato all'esterno il cartello con il motivo dell'inaspettata chiusura: «Oggi pomeriggio non esiste che torni qui. Forse domani, se non starò troppo male» spiega a qualche cliente sbigottito prima di salire a bordo dell'auto della polizia che lo ha scortato al pronto soccorso per accertamenti, dove è poi rimasto fino al pomeriggio.

S.d.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA