LA TESTIMONIANZA

PADOVA «Posso capire il bisogno di normalità ma vorrei che le persone ragionassero. Probabilmente chi era in giro quest'ultimo fine settimana non ha passato quello che ho passato io». Francesco, consulente di Mestrino di 44 anni, ha trascorso un mese in ospedale e cinque giorni in terapia intensiva a causa del coronavirus. E quando ha visto le immagini degli assembramenti in centro più che arrabbiarsi si è preoccupato. «Il Covid c'è ed è una brutta bestia. E se le terapie intensive fossero piene e si dovesse davvero arrivare al punto di scegliere chi curare? Non dimenticherò mai quello che ho vissuto. Oggi è il primo giorno in cui esco di casa dopo essere rientrato dall'ospedale a fine gennaio».

Il Covid si è palesato con un po' di febbre il 28 dicembre. Anche la moglie di Francesco è risultata positiva, ma non i due gemelli di 2 anni e mezzo. «Non stavo proprio male, almeno fino al 31 dicembre racconta La febbre è salita e ho chiamato l'ambulanza ma lo stesso giorno mi hanno rimandato a casa. Un paio di giorni dopo avevo la febbre a 40 e mezzo e non respiravo più. Dopo un giorno dal reparto mi hanno portato in terapia intensiva, la mia situazione clinica è precipitata. La mia, che ho 44 anni e sono sano, mai avuto malattie. Ho pensato a mia moglie, i miei figli, mi chiedevo se davvero per me sarebbe finita così. Mi hanno permesso di salutare a casa, è stato straziante perché vedevo i miei cari preoccupati».

Della terapia intensiva ricorda qualche frammento e quando è uscito dice di aver pianto per un'ora consecutiva. «Ero trattato come un figlio, mi rassicuravano, sono stati splendidi. E mi hanno chiesto di dire a tutti di stare attenti e mettere la mascherina quando fossi uscito». Quando è tornato a casa uno dei suoi bimbi gli è corso incontro per abbracciarlo, l'altro no. «Era offeso spiega trattenendo l'emozione Le prime notti dopo il mio ritorno venivano a cercarmi per controllare che non fossi andato via. Ancora adesso ogni tanto mi dicono Papà, basta dottori perché mi hanno visto andar via in ambulanza, caricato sulla barella. Con mia moglie avevamo deciso di non fare videochiamate per non far vedere il loro papà con la maschera e i tubi, ma comunque questa esperienza lascerà loro il segno».

S.M.

