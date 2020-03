LA TESTIMONIANZA

PADOVA La situazione è così difficile che nemmeno un medico della sua esperienza riesce a trattenere l'emozione. Paolo Simioni, direttore di Medicina generale dell'azienda ospedaliera e presidente dell'ordine dei medici di Padova, fatica quasi a parlare quando racconta quel che sta accadendo lì, dove i dottori lavorano in trincea, e dell'impegno dei suoi colleghi. La voce gli si strozza in gola. E non è solo per la stanchezza di chi ormai da dieci giorni opera in prima linea in un reparto che è stato trasformato esclusivamente per i malati di Covid-19 e riesce a dormire sì e no tre ore per notte. Ma anche per la commozione di vedere tanti medici giovani e meno giovani che con grande spirito di sacrificio e senza alcuna paura si dedicano ai pazienti. Chi sta fuori non riesce a capire cosa succede in ospedale. Medici e sanitari sì: se la situazione non cambierà, nemmeno il loro impegno potrà cambiare le cose. Ecco perché Simioni promuove un disperato appello ai padovani: «Se i cittadini ci vogliono aiutare, devono fare solo due cose: stare a casa e rispettare rigorosamente le regole».

E' dal primo di settembre dell'anno scorso che Simioni ha assunto l'incarico di direttore di Medicina generale dell'Azienda ospedaliera, gestendo uno dei reparti più importanti di via Giustiniani, al settimo piano del Monoblocco dove si contano 36 posti letto, ai quali se ne aggiungono altri nove dell'unità di malattie tromboematiche ed emorragiche. Sei mesi dopo, però il Coronavirus cambia tutto. Medicina generale è stato trasformato in reparto Covid. Se fosse una guerra, sarebbe il fronte. E il suo primario, Simioni, è il generale che combatte in prima linea coi suoi medici e infermieri.

Dottore, quando è avvenuto questo cambiamento?

«Da una decina di giorni ormai. C'è da fronteggiare questa grande emergenza e, come tutti i miei colleghi, sono a disposizione. Quel che mi preoccupa è la situazione in generale».

Cioè?

«Come Ordine siamo molto preoccupati per i colleghi. In particolare i medici di base e gli operatori sanitari che sono fortemente esposti al contagio. Ma anche i liberi professionisti. Parlo ad esempio degli odontoiatri. Siamo davvero, davvero molto preoccupati».

Perché?

«Perché sono i più esposti di tutti e il materiale a loro disposizione scarseggia. Parlo di mascherine, ma anche di caschi, visiere, macchine per la ventilazione».

Cosa si può fare?

«Il problema non è la disponibilità economica, è che manca proprio il materiale. Vuoi per le frontiere chiuse che impediscono ai dispositivi di attivare dall'estero, vuoi perché le nostre aziende non erano preparate a una tale produzione. Fatto sta che chi è in prima linea rischia di rimanere scoperto. E questo è molto grave. Per questo come Ordine abbiamo già messo a disposizione del denaro per far cercare di risolvere questo problema».

Quanto?

«Al momento 80 mila euro. Ci siamo uniti a cordate già esistenti offrendo contributi importanti affinché si possano acquistare partite di materiale da distribuire ai nostri medici e al personale sanitario. Bisogna fare di tutto per proteggerli in questo momento ed evitare che vengano contagiati cosicché possano continuare a lavorare».

Già molti sono malati, ha un numero preciso?

«Si parla del 10 per cento di noi, tra chi è risultato positivo e chi è dovuto andare in isolamento. Non è difficile da immaginare cosa può succedere se i medici e gli operatori sanitari si ammalano e non possono lavorare».

Come stanno andando le cose?

«Vedere come stanno lavorando medici, giovani e meno giovani. Come tutti si dedicano con sacrificio per aiutare pazienti e cittadini, senza alcuna paura, riempie di gioia e commozione».

E' a questo punto che la voce del presidente inizia a strozzarsi in gola: l'emozione è enorme. «Scusi, da dieci giorni dormo tre ore per notte per organizzare il reparto. È anche la stanchezza - si schernisce - I cittadini ci aiutino stando a casa e rispettino rigorosamente le regole date. Solo questo. Noi medici e sanitari stiamo dando tutto quel che è possibile».

Marina Lucchin

