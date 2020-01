LA TESTIMONIANZA

PADOVA In cantina tiene ancora due grandi ceste. In una sono raccolti i vestiti che avrebbe voluto donare a Samira, nell'altra ci sono invece i pupazzi che forse un giorno riuscirà a regalare alla figlioletta. «Non smetto di pensare a quella povera madre, ma nemmeno alla sua meravigliosa piccola». Una grande amica della donna scomparsa chiede di mantenere il totale anonimato, ma apre la porta di casa e racconta tutto. In quella stessa casa Samira nei mesi scorsi si è continuamente rifugiata scappando dalla violenza e dalle ossessioni del marito Mohamed.

I SOSPETTI

Parlando con questa signora di mezza età, una delle tante donne di Stanghella legate a Samira, emerge il ritratto di una donna in completa balìa di un uomo che non le permetteva nulla senza il proprio consenso. «Io e Samira - racconta - ci siamo conosciute la scorsa primavera, presentate da un'amica in comune del paese. Inizialmente lei non mi aveva mai raccontato nulla sui suoi problemi famigliari. Però ci vedevamo spesso e abbiamo legato in fretta. Lei era una persona stupenda e io mi ero affezionata anche alla sua bambina».

LA SVOLTA

Tutto cambia durante l'estate, quando il rapporto tra Mohamed e Samira diventa sempre più tormentato. L'amica respira a fondo, si siede sulla sedia della propria cucina e comincia col suo racconto. «Mohamed temeva che Samira lo tradisse e portasse i suoi amanti a casa mia, ma erano tutte sue invenzioni. Samira ha iniziato a venire da me a confessarsi e io nell'unica occasione in cui ho avuto occasione di parlare con Mohamed gli ho detto di vergognarsi: certe cose non avrebbe nemmeno dovuto pensarle. Samira non desiderava nessun altro uomo e aveva occhi solamente per la sua bambina e non l'avrebbe mai lasciata sola. Lei voleva solo trovare un lavoro stabile e diventare indipendente».

GRIDO D'ALLARME

Il racconto della donna prosegue e arriva fino alla prima settimana di ottobre, poco prima della scomparsa. «Ero in vacanza quando lei mi ha chiamato per sfogarsi. Il suo era un grido d'allarme. Mi ha detto che il marito era geloso e morboso. Non so se la picchiasse, lei si riteneva una donna molto forte e scherzando diceva sono io che picchio lui. Forse ha sottovalutato il marito». Anche lei sa che a settembre Samira si era rivolta agli assistenti sociali chiedendo un consulto per avviare le pratiche legate alla separazione. «Mi diceva che voleva prendere un appartamento e andare a viverci con la figlia, io le ho perfino proposto di venire ad abitare qui da me ma lei glissava. Poi sulla separazione ha cambiato idea e ha ritirato le carte, perché lui all'improvviso era diventato molto più buono. O almeno, così sembrava. Ma di quell'uomo ci sono tante cose che non mi sono mai piaciute».

La donna scuote la testa e le elenca una per una: «Sapevo dell'applicazione per controllarle i messaggi WhatsApp, sapevo delle gocce per farla addormentare. Sapevo che lui non voleva che lei indossasse vestiti all'occidentale. Io le dicevo di stare attenta, avevo paura che le facesse del male. Quando ho saputo che gli ultimi giorni lei aveva i capelli corti, ho immaginato subito che fosse una punizione del marito». L'ultimo messaggio inviato all'amica risale a metà settembre: «Le ho scritto per sapere come stava, ma non mi ha mai risposto. Quando ho saputo che era sparita senza la bambina, ho capito subito che Samira non si era allontanata per sua volontà». Che fine ha fatto? L'amica non dice nulla, ma una smorfia parla per lei.

Gabriele Pipia

