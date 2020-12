LA TESTIMONIANZA

PADOVA Il contagio e la preoccupazione, la malattia e la sofferenza, la guarigione e la speranza. Per molti pazienti, l'esperienza del Coronavirus è un saliscendi di emozioni, che nel caso di un medico si carica pure di ulteriore consapevolezza: «Stavo molto male e sapevo esattamente cosa significava quella diagnosi, polmonite bilaterale interstiziale, con la saturazione a 90 e l'interleuchina a 60, quando 70 è il limite per l'intubazione...». A parlare è Stefano Merigliano, ordinario di Chirurgia generale, direttore della Clinica chirurgica 3 e presidente della Scuola di medicina, che per un paio di settimane ha dovuto togliere il camice bianco, che si appresta però a tornare ad indossare «perché il Covid richiede anche il bisturi».

CARICA VIRALE BASSA

Merigliano racconta di aver accusato i primi sintomi all'inizio del mese. «Tanta cefalea, un'astenia bestiale. Ma non avevo febbre, tant'è vero che il 3 dicembre ho fatto il test antigenico ed è risultato negativo. Poi però ho cominciato a saturare veramente male, allora il giorno 6 mi sono sottoposto al tampone molecolare, che ha dato esito positivo. Ma la carica virale era ormai molto bassa, tant'è vero che due giorni dopo li ho ripetuti entrambi e mi ero già negativizzato». Il suo è stato uno di quei casi però, in cui l'evidenza clinica è andata oltre i primi riscontri: gli esami effettuati sui suoi polmoni, infatti, hanno evidenziato la forte infiammazione. «Per fortuna non mi sono sovrainfettato spiega il professore e mi sono auto-curato a casa. Alla fine è andata bene, sono pure riuscito a lavorare in videoconferenza: malgrado il virus, e con il tutore al braccio per una precedente frattura, ho pure svolto i colloqui per la scrematura dei candidati al ruolo di direttore generale delle aziende sanitarie...».

LA FAMIGLIA

Se domani l'ultimo controllo confermerà la definitiva guarigione, già sabato Merigliano rientrerà in ospedale. «Stiamo aprendo il reparto di Chirurgia Covid, perché ci sono pazienti positivi che hanno comunque bisogno di essere operati per altre patologie, pensiamo solo a un'appendicite acuta. Non vedo l'ora di ricominciare». Nel frattempo le donne della sua famiglia, positive ma asintomatiche, stanno completando il periodo di isolamento. «Chissà se le ho infettate io riflette il docente universitario o se è capitato il contrario. Mia moglie con la Croce Rossa fa attività di ambulatorio per i senzatetto, mia figlia lavora in un'azienda che ha registrato dei casi, io sono un medico che esce di casa con due mascherine ma lavora in un ospedale... Insomma, siamo una famiglia come tante, che convive con il rischio del contagio e malgrado le cautele può incapparci».

L'INSEGNAMENTO

Ma questa esperienza ha trasmesso un insegnamento: «Ho capito sulla mia pelle che il Covid non è uno scherzo, per cui è fondamentale usare i dispositivi e mantenere le distanze. Quello che mi dispiace e mi preoccupa è una certa assuefazione che vedo in giro, anche rispetto ai terribili numeri dei decessi, come se fosse una guerra a cui si finisce per assuefarsi. Forse è un meccanismo autoprotettivo, ma è triste».

Angela Pederiva

