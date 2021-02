LA TESTIMONIANZA

PADOVA «Era domenica 23 febbraio. Stavamo lavorando a Milano per chiudere gli eventi della settimana della Moda quando arrivò la prima chiamata di annullamento per un appuntamento del giorno successivo. Da quel giorno si è fermato tutto». A parlare è Andrea Ravenni, amministratore della Ravaservice srl con sede principale ad Albignasego e altre sedi a Venezia, Milano e Sesto Fiorentino. Da 15 anni opera nel campo degli allestimenti per eventi di ogni genere. Da quelli aziendali ai matrimoni di alto livello, passando per una raffica di convegni e congressi. Il palco, le luci, il videoproiettore: è tutto competenza di sei persone ora ferme senza saper minimamente quando poter ripartire.

«Noi abbiamo perso l'84% perché siamo riusciti a riconvertire alcuni eventi rendendoli digitali - racconta l'imprenditore - ma nel nostro settore c'è anche chi ha perso il 100 per cento del fatturato».

LE DIFFICOLTÁ

«È passato ormai un anno dall'inizio della pandemia. È cambiata la nostra vita, è cambiato il governo ma non è cambiata l'industria degli eventi - riflette Ravenni -, ferma dal primo giorno con lei le sue aziende e i suoi collaboratori. Un' industria che non si vede, ma che realizza tutto ciò che vediamo dal vivo, da sempre parte del Made in Italy. Un milione di piccoli e grandi eventi che producono 65,5 miliardi di euro di fatturato e 36,2 miliardi di Euro di impatto sul Pil. Un settore strategico per il Paese, con 569 mila addetti, che coinvolge 56,4 milioni di partecipanti e occupa il 40% delle stanze degli alberghi, garantendone la sopravvivenza».

«Un intero comparto - insiste - sta affrontando una crisi senza precedenti che si traduce in un drammatico calo fino a oltre l'80% del fatturato a causa della pandemia e che rischia di chiudere definitivamente i battenti dopo gli ultimi provvedimenti governativi e la pressoché totale indifferenza sulla drammatica situazione, che impone lo stop a convegni, convention, matrimoni, presentazioni, spettacoli teatrali, concerti e tutto ciò che è eventi ed intrattenimento».

L'ESPERIENZA

L'azienda padovana ogni anno allestisce (anzi, allestiva) 180 eventi tra aziendali e privati in tutta Italia. Nel 2020 questi appuntamenti si sono ridotti a 64 tra eventi reali ed eventi virtuali, in streaming o sulla nostra piattaforma online con una riduzione dell'84% del fatturato».

I NUMERI

Il grido d'allarme degli organizzatori di eventi arriva subito dopo quello lanciato pochi giorni fa sul Gazzettino dal popolo della notte. In provincia di Padova si contano 27 attività da ballo tra discoteche e balere che danno direttamente lavoro ad almeno 500 persone. Il fatturato annuo va dal mezzo milione al milione di euro in base alla grandezza dell'attività. A queste si aggiungono decine di circoli privati legati ad associazioni che proponevano musica dal vivo. Sono tutti fermi, da un anno. Sperano di poter ripartire almeno a settembre.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

