LA TESTIMONIANZA

PADOVA È rimasta chiusa in casa per più di un mese, lontana dai figli che chiedevano carezze e abbracci, senza poter lavorare, provando rabbia e solitudine. La storia di Giorgia Panizzo, mamma padovana di due bimbe di 3 e 9 anni, è raccontata tutta d'un fiato tra le pagine del blog Mamma Covid. La 41enne durante la quarantena ha deciso di condividere la sua esperienza e le sue parole hanno fatto il giro del web. «Il blog è nato come uno strumento terapeutico, contro l'ansia causata dall'isolamento fa sapere Giorgia - La speranza è che sia utile ad altre persone che si trovano o si sono trovate nella mia stessa situazione. È un'atrocità stare separati in famiglia e dover sgridare i figli se si avvicinano. C'è una carica emotiva forte di cui si parla troppo poco».

Intanto il contagio continua a correre in provincia di Padova. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 77 nuovi casi di Coronavirus. I positivi attualmente sono 701. I padovani in isolamento domiciliare 1.205, ma solo 13 mostrano i sintomi della malattia.

L'incubo per Giorgia inizia il 7 settembre scorso, quando inizia a stare poco bene. La 41enne scopre di essere positiva al Covid-19 dopo la telefonata di un'amica infermiera. «Mi sono sentita spiazzata, non supportata sottolinea - Ho dovuto chiamare familiari e conoscenti con cui avevo avuto contatti, mi sono preoccupata per i miei genitori e per mio nonno che è molto anziano». Ora Giorgia si è negativizzata, ma i problemi non mancano. «Sono risultata negativa a due tamponi di seguito afferma ma sto aspettando il certificato di avvenuta guarigione da parte dell'Ulss. Ho ricevuto l'ultimo risultato mercoledì 7 e sono ancora bloccata in casa. Non è accettabile. Questi rallentamenti sono deleteri, è necessario che si investa in personale e si risolva al più presto la situazione. Il prezzo da pagare per chi si ammala è troppo alto, le istituzioni devono capire che chi è in isolamento ha bisogno di essere seguito. Altrimenti le persone inizieranno a nascondere».

COLATA DI GHIACCIO

La testimonianza è racchiusa nel blog giorgiap.wordpress.com. «La notizia ti arriva come una colata di ghiaccio e tutto ti si congela attorno iniziando a farti tremare scrive Giorgia, riferendosi alla positività del test - Pensavo una banale febbre di cambio stagione, un colpo d'aria preso al mare alcuni giorni prima, un virus da inserimento alla scuola materna. Invece no, è lui! Il Covid! E ora come ci si comporta? Mi assale subito un enorme senso di colpa. Mi sento improvvisamente un'untrice, potenziale assassina. Iniziano ore di delirio. Bisogna avvisare tutte le persone con cui si è entrati in contatto nelle 48 h precedenti i sintomi». La madre descrive lo stigma che si crea attorno al contagio. «Non so come dirlo ai miei familiari aggiunge - Mi assale un senso di vergogna. Dove posso averlo preso? Tutti iniziano a chiederselo. Sono la prima di tutte le cerchie di parenti e amici e questa cosa ci trova tutti impreparati. C'è chi ti dice di non preoccuparti perché il virus c'è e prima o poi colpirà chiunque. Chi crede che tu abbia avuto comportamenti scorretti e si chiede, e ti chiede, dove diamine sei stata per averlo preso. E così largo a congetture, accuse, mezze parole dette. E intanto comunque tu stai male».

Il pensiero va poi alle figlie. «Nel diario di Agata leggo che alcuni giorni è contenta di stare a casa con noi. Vorrei abbracciarla, darle baci e carezze. Non posso! Non mi posso avvicinare, devo sempre indossare due mascherine, devo dire alla piccola Ida di tre anni di starmi lontana. Cosa è questa atrocità? Come si può pensare di vivere senza baci?».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA