LA TESTIMONIANZA

PADOVA Dal 30 ottobre al 12 novembre. Prima al reparto di Malattie infettive, poi in Rianimazione, infine in Medicina. Due settimane di ricovero, lottando contro un nemico invisibile, ma fidandosi ciecamente di medici e infermieri che l'hanno aiutata ad uscire dall'incubo. Appena dimessa dall'ospedale di Padova Katia Fasolo, cinquantenne di Ponte San Nicolò, ha scritto una lettera indirizzata al dottor Ivo Tiberio e alla sua equipe della Terapia intensiva. Una lettera che racconta moltissimo.

«Sono rientrata solo da qualche giorno a casa e il mio pensiero va costantemente a voi - scrive Katia - Voi tutti indistintamente vi siete presi cura di me nel momento più difficile e buio della mia vita. Ancora stento a credere che il Coronavirus abbia potuto insediarsi in maniera così devastante in me: eppure è successo. Io, da sempre attenta e ligia alla regole, mascherina e distanziamento, mi sono trovata in terapia intensiva. I giorni trascorsi con voi non potrò mai dimenticarli. Dal momento del mio ingresso avevo già capito la gravità delle mie condizioni e che stavo rischiando davvero di morire, non riuscivo più a respirare e non avevo più la forza di reagire. Ricordo la mano calda di Vittorio (il dottore alto con la bandana copri capelli rossa) che stringendo la mia mi sussurra che la situazione è delicata e che avrebbero dovuto intervenire in maniera invasiva. Avevo capito tutto! Non ho esitato un solo momento ma il mio cuore aveva solo una richiesta: rivedere i miei cari con un filo di voce mi ricordo di averlo chiesto a Vittorio. Ho poi il ricordo del risveglio e di tanta gente attorno a me, di monitor, schermi, fili e del casco»

«Non potrò mai dimenticare le vostre voci e i vostri sguardi - prosegue - . Ognuno si è preso cura di me con la passione e l'amore per la professione che svolge e nei vostri occhi si legge l'amore per la vita che ci restituite. Ogni piccolo gesto è compiuto con gentilezza e naturalezza».

«Voi sempre così attenti ai nostri bisogni quando bardati, sotto tutte quelle protezioni, faticate a respirare e continuate a lavorare stremati. Quanta fatica! Quanto impegno! Penso a chi posando una mano sulla mia spalla diceva: Katia, coraggio che va tutto bene, stai migliorando a chi si è preso cura anche dei miei capelli, a chi mi ha portato lo yogurt proteico, a chi si preoccupava della mia igiene, a chi ha permesso di farmi vedere i miei cari con le video chiamate, a tutti voi che vi siete turnati giorno e notte per non farmi mai mancare nulla! E quando arrivava la sera, per me, era la parte più difficile. Era il momento della paura, era il momento dove l'ansia prendeva il sopravvento e così pure gli attacchi di panico...io che dell'ansia non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Allora respiri profondi come a Yoga ma non sempre funzionava e la notte era interminabile ed io sentivo il battito accelerare e la sensazione di svenire per poi nuovamente passare, in quei momenti desideravo sempre vedere entrare qualcuno di Voi e poi ho ascoltato un consiglio: Ti porto il cellulare così puoi ascoltare un po' di musica? Prova! e così la notte aveva cambiato volto».

«Poi è arrivato il sabato 7 novembre e ho lasciato la rianimazione per il trasferimento ad altro reparto per la prosecuzione delle cure. Ho pianto per la commozione quel giorno ed ho pianto ancora di più quando ho varcato la soglia di casa mia. Dottor Vittorio - conclude -, non solo ha esaudito la mia richiesta perché ho rivisto la mia famiglia, i miei cari: mi ha restituito la vita».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA