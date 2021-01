LA TESTIMONIANZA

PADOVA Con una perdita di clientela pari a circa il 90%, e un numero di addetti calato del 50%, la tavola calda-bar Buon appetito in via Uruguay, nella zona industriale, rientra nella tipologia di attività più colpite dalle restrizioni imposte dalla pandemia. A lanciare l'ennesimo allarme è il gestore dell'esercizio, Luigi Scia. «La tavola calda, già dal periodo pre-Covid, confeziona pasti solo per pausa pranzo, con una consolidata clientela di lavoratori della Zona industriale e dipendenti dell'Enel, che finora costituiva circa il 70% dei nostri avventori abituali racconta l'esercente-. Ora siamo passati da una novantina di coperti quotidiani che facevamo prima dell'arrivo del virus, a servire meno di dieci persone al giorno». Il ristoratore spiega che, al di la delle fasce colorate regionali decretate dall'andamento dei contagi, il drastico calo di clientela alla tavola calda è determinato dalla diffusione dello smart working.

«Tutti i ristoranti specializzati nella preparazione del solo pranzo, frequentati da addetti di aziende e uffici situati in Zona industriale attorno a via Longhin, si trovano nella nostra stessa drammatica situazione, perché questi luoghi sono diventati un deserto, e moltissimi impiegati ora prestano servizio da casa -commenta lo chef -. Così, anche con eventuali cambi di colore e la possibilità di riaprire a pranzo, finchè persiste l'uso massiccio dello smart working non cambierà molto per noi, non potremo recuperare la clientela abituale e resteremo comunque una delle categorie più penalizzate».

Scia spiega inoltre che il numero di addetti di Buon appetito è ora passato da sei a tre, titolari compresi: «Due addetti sono in cassa integrazione, mentre un contratto non è stato rinnovato. Finora abbiamo ricevuto dallo Stato soltanto 2.000 euro che si sono già volatilizzati in tasse».

A invocare la necessità di salvaguardare la categoria dei ristoratori, l'esponente padovano di Area civica Andrea Rossi. «La maggior parte degli esercenti della ristorazione sono professionisti che sanno come comportarsi e gestire i flussi di persone e le sale, con sistemi di areazione adeguati e igienizzazione. Ristorazione e piccolo commercio stanno venendo rasi al suolo».

Isabella Scalabrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA