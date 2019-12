LA TESTIMONIANZA

PADOVA «Abito in ghetto ma non sembra. A pochi metri di distanza, lungo via Roma, una marea umana sfila per motivi di lavoro o per fare shopping. Non c'è traffico e nella zona ci si conosce tutti come in una vera e propria comunità» dice Alfredo Giacon, noto skipper e scrittore. «Ora, io trascorro molti mesi in barca ma quello che mi manca è proprio la socialità delle piazze. Mi dona energia positiva e mi rende allegro. Però questa concentrazione di ragazzi in ghetto, soprattutto il mercoledì, giorno di Movida, in particolare in via Marsala, sotto i portici e nei pressi dell'aula studio attira spacciatori in cerca di affari. I pusher cominciano ad aumentare, litigano tra loro per accaparrarsi i clienti, che tra l'altro sono sempre più giovani».

«Spadroneggiano convinti di rimanere impuniti - continua - incuranti degli adulti che gli passano accanto senza guardarli perché chi ha da rimetterci sono solo le persone per bene» Confessa lo skipper.

«Questi spacciatori inoltre attirano anche altri sbandati che cercano lo sballo con alcolici e droghe, mix che prima li fa urlare e comportarsi da bestie, e poi vomitare su facciate cinquecentesche sfregiando nel cuore tutti noi».

«Se faccio un paragone con altri Paesi dove chi delinque anche contro il patrimonio va in galera mi viene una gran rabbia perché in Italia non è così per certi piccoli reati che comunque incidono molto sulla qualità della vita. Questa spirale negativa di degrado penalizza non solo chi vi abita, ma anche i commercianti della zona che lamentano questo degrado poiché i clienti preferiscono non trovarsi in certe situazioni di potenziale pericolo».

«Di recente questi balordi se la sono presa con le auto parcheggiate lungo via Marsala e Papa Fava, le hanno rigate e hanno spaccato gli specchietti retrovisori. Le autorità competenti, il prefetto, il sindaco ne sono a conoscenza ma non fanno nulla per risolvere il degrado di civile convivenza. Non capisco cosa aspettano ad intervenire, ci vuole qualcosa di più tragico forse? Forse è un carico troppo pesante per le loro capacità o competenze? In fin dei conti non devono mica gestire una metropoli come Miami, da cui sono appena tornato e dove mi sentivo più sicuro. In ogni caso i residenti sono ormai sull'orlo di una crisi di nervi dopo ben tre raccolte di firme consegnate nel 2016, nel 2017 e nel 2018. E nessuno ha fatto nulla. Così non si può più andare avanti. Si parla tanto di combattere il degrado nei quartieri di periferia ma il centro sta diventando peggio».

M.G.

