PADOVA «Abbiamo paura, ma ho deciso di parlare perché non si può più andare avanti». Ha rimediato 8 giorni di prognosi Giulio Mandara, 60 anni, titolare della pizzeria Marechiaro, vittima del pestaggio di venerdì sera.

«Sono dovuto tornare all'ospedale anche oggi (ieri, ndr) perché vedevo delle ombre. Mi hanno riscontrato un trauma al vitreo, oltre ai punti al labbro che mi hanno dato subito dopo l'aggressione, ora ho anche questo problema e devo tornare a fare dei controlli, sempre agli occhi - racconta Mandara - Mi hanno avvisato di quello che stava succedendo e sono uscito con i due dipendenti per capire. Era la banda di ragazzacci del Duomo. E' nato un parapiglia: uno di loro stava per aggredire un mio dipendente. Mi sono parato davanti e ho cercato di fare da paciere, anche perché quello che aveva fatto i danni agli scooter era già scappato. Invece questo mi ha strappato la mascherina. Io ho cercato di allontanarlo con le mani, ma è partito con un pugno fortissimo e poi è scappato».

«Mi ha tramortito, tanto che non mi sono nemmeno reso conto di essere caduto a terra. Sembrava un'arena, tutto il gruppo intorno che stava a guardare - continua - Poi è arrivata la polizia e loro negavano l'evidenza. In particolare una ragazzina continuava a dire che ero scivolato uscendo dal locale. Mi hanno fatto male fisicamente, ma ancora di più mi hanno fatto male le offese e le parolacce».

Ancora comprensibilmente scossa Mariangela Dell'Osa, moglie di Mandara. «Stavamo lavorando con mio marito, ci hanno chiamato dicendo che dei ragazzi avevano buttato a terra i motorini e siamo usciti con i dipendenti. Adesso abbiamo paura per la vista di Giulio. C'era un medico tra i clienti che lo ha subito soccorso e mi ha detto che gli avevano rifilato una castagna bella potente».

«Non è possibile continuare in questo modo: qui la notte non si dorme. Noi abitiamo sopra la pizzeria. Quelli dell'altra sera appartengono a un gruppo, quasi tutti stranieri, che sta in piazza Duomo e poi si sposta. Qui sembra la terra di nessuno, dove tutto è possibile. Orribile sentire le offese e le provocazioni dei ragazzi ai poliziotti. Continuavano a sbeffeggiarli. Urlavano loro: Dai, toccaci che siamo minorenni e i guai poi li passi tu».

«I poliziotti sono squisiti, capiamo che non possono essere ovunque, ma vorrei sentirmi tutelata» chiude la moglie della vittima.

Alla cassa del Marechiaro c'è la nipote di Mandara. «Io ho paura. La sera quando chiudiamo devo andare a casa da sola - dice - ma uscire in via Manin è difficile, non sai mai cosa trovi».

Ad allertare polizia e soccorsi il titolare del ristorante da Dante (ex Cavalca).

«All'inizio mi sembrava che ci fossero 3 ragazzini che litigavano fra loro mettendosi anche le mani addosso - commenta il titolare del ristorante The Squid, a fianco della pizzeria - ho visto le mie sedie volare e sono uscito. I ragazzini stavano gettando a terra le moto. Erano in tre, ma quasi subito è arrivato dal Duomo un altro gruppo. Forse li avranno chiamati in aiuto, e ho visto qualcuno scappare. Poi è uscito Giulio e gli è arrivato il pugno che lo ha buttato a terra. Io ho cercato di intervenire ma si sono fatti minacciosi e sono rientrato, andando in cucina. Si ha anche paura di ritorsioni perché i gruppi sono fissi lì al Duomo. Qui non si sta tranquilli. C'erano delle persone che stavano cenando, era ancora presto. E' difficile lavorare in queste condizioni dopo quello che abbiamo passato col Covid, ora dobbiamo affrontare anche questi problemi».

