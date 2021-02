LA TESTIMONIANZA

MONSELICE «Questa foto è stata la prima che mi hanno fatto lo scorso 21 febbraio, per me è il simbolo di questo anno così surreale». Una barella, due infermiere bardati come fossero astronauti e un vortice di emozioni impossibile da riassumere. La foto è stata pubblicata su Facebook da Silvia Busolli, infermiera dell'Ulss 6 Euganea, e immortala un momento storico. Quello dei primi due casi di Covid registrati all'ospedale di Schiavonia, seguiti dal decesso di Adriano Trevisan e dal trasporto a Padova dell'amico Renato Turetta. Quella sera Silvia era lì, a percorrere la strada che separa gli ospedali Madre Teresa e Giustinianeo, senza sapere che quel nemico invisibile avrebbe stravolto le nostre vite.

«Non c'è un secondo che non ricordi di quelle 30 ore e 5 minuti di servizio - scrive - Il turno iniziato come al solito, il quarto giorno consecutivo e finalmente domani sono a casa». Alle 15.40 un'uscita richiesta per un codice rosso: «Usciamo che tutto è come sempre. Carichiamo, 23 shock room libera. Non lo sapevamo ma niente era più come prima. Ci corrono incontro i ragazzi dalla stanza, autisti con le mascherine addosso, sventolano le braccia: Non scendete se non avete una mascherina col filtrante. Ci dicono che in ospedale ci sono due positivi al Covid. Sbam. Ci cadono le mandibole, le braccia, tutto».

I PRIMI MOMENTI

Poi, altri ricordi di quel pomeriggio da incubo: «Tutto si blocca, tutto è il caos, abbiamo pazienti e familiari ovunque, in attesa di visita, di esami, di terapia, di dimissione, tutti chiedono, tutti si chiedono cosa sta succedendo e perché di colpo tutti girano con la mascherina. Poi esce la primaria, informa i pazienti, il pronto soccorso chiude, le ambulanze si fermano, l'ospedale viene blindato. Che non andremo a casa ce lo diranno più tardi, ma penso che in realtà nessuno di noi si aspettasse di tornare a casa quella sera. Le ore passano, fuori arrivano i carabinieri e le transenne, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori».

IL TRASFERIMENTO

Ecco, poi, un altro momento-chiave, quello del trasferimento di Turetta a Padova: «Inizialmente gira la voce che arriverà un mezzo attrezzato per il biocontenimento, voce smentita. Andiamo noi. Ma come facciamo?. Ma cosa dobbiamo metterci addosso?. Ma per dove passiamo?. Abbiamo paura, ovvio, non abbiamo idea di cosa possa fare questo virus, nessuno sa niente, sappiamo solo che in Cina ha fatto un macello».

«Ci infiliamo le tute troppo grandi, impacciati, è una cosa che non abbiamo mai fatto e conosciamo solo in teoria, sembriamo degli astronauti, ci manca il respiro, sudiamo come mai in vita nostra, le visiere si appannano, i capelli negli occhi, muoversi è difficoltoso e in più il materiale di cui sono fatte le tute scricchiola e fa un rumore pazzesco. Pacche sulle spalle, Forza raga!!!, in bocca al lupo vari ed eventuali. Ci armiamo di tutto il materiale e partiamo. Varcata la porta, passiamo tra due ali di persone che ci aspettavano, colleghi, medici, qualche paziente che fa capolino dalla propria stanza; qualcuno applaude, qualcuno ci chiede come va, qualcuno fa gesti di incoraggiamento, qualcuno ci fa questa foto. Il nostro paziente è in una stanza da solo con la porta chiusa. Sale in barella con le proprie gambe, saluta e ringrazia passando mentre usciamo. Scendiamo, ripassiamo per il pronto soccorso, i colleghi ci hanno liberato il passaggio spostando tutti i pazienti negli ambulatori o nelle zone di osservazione». A Padova, ad attendere l'arrivo senza potersi avvicinare, ci saranno i familiari di Turetta. Ad attendere Silvia e i suoi colleghi ci saranno 365 giorni di guerra contro il virus.

«Siamo riusciti a rendere tutto più leggero gli uni per gli altri - si condlude il post su Facebook - siamo riusciti a non farci sopraffare dalle emozioni e a non perdere la testa. Siamo forti, punto. E a un anno esatto di distanza siamo ancora in trincea, ancora in standby, ma abbiamo sempre la forza del gruppo».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA