LA TESTIMONIANZA

GALZIGNANO «In isolamento in casa, da sola per giorni in una stanza, senza poter abbracciare e stare con mio marito e i miei figli, che poi alla fine sono risultati anche loro positivi al Coronavirus». A parlare così è Chiara Sguotti, uno dei medici della Residenza Al Parco di Galzignano, la casa di riposo dove il Covid sta facendo strage di anziani: 12 decessi, una sessantina i positivi tra cui sei dipenenti. Tra questi anche la dottoressa Sguotti, in quarantena da ormai tre settimane: «Qualche giorno dopo il tampone, che poi ha dato esito positivo, ho accusato i sintomi del Covid, che per fortuna nel mio caso non hanno reso necessario il ricovero in ospedale, anche se devo dire che la ripresa dopo la febbre alta riscontrata, è stata davvero lenta e faticosa», racconta.

«Ho sperimentato in casa mia la solitudine, che per chi è ricoverato in ospedale credo sia davvero uno degli aspetti più difficili di questa malattia», aggiunge Chiara, che oltre al marito Alessio, ha anche due bimbi, di 8 e 5 anni. zGià prima di ammalarmi usavo la mascherina in casa con i bimbi e facevo in modo che non mi toccassero, quindi niente abbracci e nessun contatto nemmeno con i miei genitori. Così è toccato a mio marito Alessio, durante la malattia, occuparsi del menage familiare».

Chiusa per due settimane in una stanza, comunicava con marito e figli con le videochiamate. «Una sofferenza enorme per me e per loro. Non si poteva toccare la mamma, si dormiva lontani, ma nonostante le mille attenzioni il virus è davvero contagiosissimo, e tutti e tre sono risultati positivi ai tamponi, fatti dopo qualche linea di febbre»,

«Quando è arrivato l'esito positivo ho quasi tirato un sospiro di sollievo, perché così almeno sono uscita dalla mia camera e ho potuto rivedere e accarezzare figli e marito, che per loro fortuna hanno avuto davvero pochi sintomi, ora superati.

«Con Alessio e i bimbi noi ringraziamo ogni sera l'Angelo di Dio che non siamo stati troppo male, che non abbiamo avuto bisogno dell'ospedale, ci sentiamo fortunati pur se impauriti dal virus», spiega ancora Chiara, che tra i compiti dei figli e le faccende domestiche pensa anche agli ospiti della Residenza Al Parco.

«Abito in paese e la casa di riposo è diventata parte della vita mia, ma anche della famiglia. I miei figli, infatti, con la scuola erano soliti, prima dell'emergenza, svolgere attività nella struttura, ma sono venuti tante volte a trovarmi e per gli ospiti è sempre una grande festa quando i piccoli si recano a far loro visita. La più grande, che è informatissima di cosa sia il Covid e delle sue conseguenze, grazie alle attività svolte a distanza con le maestre, è infatti rimasta molto colpita e addolorata dalla morte di uno degli anziani più simpatici della Residenza, che purtroppo è deceduto e per il quale, commossa, aggiunge una preghierina la sera prima di andare a dormire».

