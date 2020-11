LA TESTIMONIANZA

AGNA «Io so quello che passato la scorsa primavera, posso solo ringraziare Dio e i medici che hanno trovato il modo di tenermi in vita. Quelli che negano l'esistenza del virus sono dei pagliacci, degli egoisti che non amano l'esistenza propria e quella degli altri». È lo sfogo di Graziano Ruzza, idraulico 53enne di Agna, primo paziente Covid uscito a primavera dalla terapia intensiva dal Covid hospital Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia.

L'occasione è stata una visita di saluto ai medici e al personale del nosocomio, dove morì il primo paziente di Covid in Italia. Ad accoglierlo anche il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta. «Non credo proprio - sottolinea Ruzza - che tutte le terapie intensive del mondo siano alleate a raccontare fandonie. Il virus non è un gioco, non è uno scherzo, purtroppo esiste. Ed è capace di far male, molto male». Una battaglia che l'uomo è riuscito a vincere anche grazie al sostegno e alla professionalità dei sanitari. «È ascoltando la viva voce dei protagonisti afferma Scibetta - i loro ricordi vibranti, la fame d'aria, il senso di soffocamento, il silenzio della terapia intensiva, il dolore di chi sta affogando nella malattia e il dolore dei familiari, che si comprende quanto faccia patire il Covid-19».

GIRONE INFERNALE

L'invito, ancora una volta, è alla prudenza. «Ascoltiamole le parole di chi, in quel girone infernale che toglie il respiro, ci è passato aggiunge Scibetta - Facciamole nostre le loro storie, traendo un insegnamento. Io, noi tutti insieme a Graziano, ripetiamo il nostro invito alla prudenza, al distanziamento, alla coerenza dei comportamenti in questo tempo di Coronavirus. Rispettando i giorni di malattia di Graziano, ci inchiniamo dinnanzi allo sforzo, l'impegno, la dedizione dei nostri operatori sanitari. Aiutiamoci a non finire in quel baratro».

Quando l'hanno stubato ed è uscito in barella dal reparto di rianimazione, Ruzza ha trovato ad accoglierlo il lungo applauso dei sanitari. «Sono uno dei pochi fortunati che ce l'hanno fatta ricorda Graziano - Quando mi hanno comunicato che mi avrebbero intubato, tutta la vita mi è passata davanti. I ricordi, quello che ho fatto o avrei voluto fare, mia moglie, mio figlio. Un quarto d'ora dopo venivo sedato e partivo per il mio lungo sogno, durato 18 giorni».

GRANDE EMOZIONE

Inizialmente asintomatico, Graziano ha capito che qualcosa non andava una mattina di marzo quando, salendo le scale, gli è mancato il fiato. «Il suo caso ci ha colpiti molto spiega il dottor Fabio Baratto, primario di Anestesia e Rianimazione di Schiavonia perché allora si pensava che solo i grandi anziani potessero essere colpiti gravemente dal virus. Vedere Graziano uscire dalla rianimazione è stata una grande soddisfazione ed emozione per noi sanitari, perché finalmente cominciavamo a riconoscere i risultati dei nostri sforzi».

Oggi Graziano sta bene, la malattia non ha lasciato strascichi. «Quando mi sono svegliato in terapia intensiva aggiunge attorno a me c'erano molti biglietti di incoraggiamento. Ora ho imparato a vivere con la mascherina, è la nostra cintura di sicurezza contro il virus. Giovani e anziani: dobbiamo tenere tutti alta la guardia e rispettare il lavoro dei sanitari, perché il virus c'è e ci sarà».

