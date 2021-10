Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Fragili, sanitari e ospiti delle case di riposo. Ma non solo. Ora in provincia di Padova è possibile prenotare la terza dose del vaccino per tutti i cittadini con almeno ottant'anni che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Lo ha annunciato ieri a mezzogiorno l'Ulss Euganea aprendo subito la possibilità di fissare l'appuntamento. Si partirà già domani mattina, quando saranno vaccinati i primi anziani nei...