L'INCIDENTE SUL LAVORO

PADOVA Una parete di terra, alta almeno due metri, è franata addosso a due operai dipendenti di AcegasApsAmga all'interno del Centro idrico di via Montà. Così è morto sul colpo, ieri mattina poco prima delle dieci, Pietro Voltan 47 anni di Polverara. Il suo corpo è rimasto intrappolato tra i tubi dell'acquedotto, e il decesso è avvenuto per soffocamento. Se la caverà, anche se è stato ricoverato in prognosi riservata, il collega di 33 anni Nicola Berto Pinton residente a Villafranca. «Lo abbiamo visto morire sotto i nostri occhi» hanno detto gli altri operai, circa una decina, impegnati nella costruzione della nuova rete idrica intelligente. Il pubblico ministero di turno Giorgio Falcone ha aperto un fascicolo e il cantiere è stato posto sotto sequestro. Già nella giornata di ieri i tecnici dello Sispal, hanno sentito le testimonianze di chi era presente in quel momento sul luogo dell'incidente mortale.

I FATTI

Una squadra di dieci operai, ieri mattina, era impegnata all'interno del Centro idrico di via Montà per la posa di alcune tubature dell'acquedotto. L'intervento rientra nel progetto di una nuova rete idrica intelligente. L'obiettivo è il risparmio energetico, un approvvigionamento idrico più sicuro per l'intera città e una marcia in più nella lotta alle perdite di rete. Il tutto grazie a due mega-valvole e 300 metri di condotta. I lavori sono iniziati nel 2017 e per quanto concerne il cantiere nella sede di via Montà, sono stati raddoppiati i tubi in modo da pompare più acqua potabile proveniente da Dueville (Vicenza) su tutto il territorio di Padova. Insomma, per i dipendenti di AcegasApsAmga di fatto un lavoro di routine, ma ieri poco prima delle dieci qualcosa è andato storto. Pietro Voltan (per gli amici Paolo), all'interno dello scavo profondo un paio di metri, insieme al collega di 33 anni, era impegnato a saldare una tubatura, quando all'improvviso si è staccata una parete di terra. Chili e chili di sassi e di fango lo hanno sommerso, schiacciandolo contro i tubi dell'acquedotto. Il 47enne, padre di famiglia, è morto soffocato. Il compagno di lavoro è rimasto ferito in modo grave, ma se la caverà. Gli altri operai, sotto choc, hanno dato l'allarme e al Centro idrico di via Montà sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri. I medici hanno provato in più riprese a rianimare Pietro, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il trentatreenne è stato invece trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale civile.

LE INDAGINI

Il pm, dopo avere ricevuto la segnalazione da parte dei militari, ha posto sotto sequestro il cantiere e ha avviato un'indagine ordinando l'autopsia sul corpo dell'operaio. I tecnici dello Sispal, arrivati in un secondo momento in via Montà, già a partire da ieri hanno iniziato a sentire le testimonianze dei compagni di lavoro di Pietro. La dinamica dell'incidente mortale è tutta da ricostruire. Gli inquirenti vogliono capire se tutti gli operai, al momento della tragedia, indossavano caschi, tute e scarpe di protezione come è previsto da regolamento.

Ma soprattutto bisogna capire perchè la parete di terra, nella buca profonda due metri, ha ceduto all'improvviso. Tre sono le ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori. La più accreditata, al momento, è che lo scavo non sia stato messo in sicurezza, puntellando le pareti di terra rese piuttosto friabili dall'intensa pioggia caduta negli ultimi giorni. Un'altra pista battuta da chi indaga è una possibile manovra sbagliata, da parte di un operaio impegnato a guidare un escavatore. Infine c'è la possibilità che una delle tubature sia stata posiziona male, così da sollecitare la parete di terra e causare la frana.

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

