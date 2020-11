LA TENDENZA

PADOVA Spuntano come funghi sulle vetrine dei negozi. Sono gli sconti tra il 10 e il 30 per cento che ormai imperversano quasi ovunque in centro storico. E no, non ci siamo persi saldi straordinari o un Black Friday anticipato, si tratta di vendite promozionali che i singoli esercenti hanno deciso di far partire dall'ultimo fine settimana, scelte individuali e non frutto di un'organizzazione.

IL TIMORE

Il motivo è presto spiegato: la paura di un nuovo lockdown totale, di dover abbassare le serrande per settimane o chissà. «Man mano che i decreti si susseguivano abbiamo notato una diminuzione dei clienti crescente dicono Chiara e Valentina della boutique Everyday di via San Clemente Potrebbero farci chiudere da un momento all'altro, ora si parla di zone verdi, arancioni e rosse e l'incertezza è tanta. Abbiamo pensato a degli sconti per invogliare le persone a comprare e se durante la settimana si procede lentamente il sabato c'è un rinnovato interesse».

Il lockdown che incombe mina le basi dello shopping dei padovani che però quando vedono uno sconto in vetrina ne sono attratti incuriositi. E si sa mai che ci scappi l'acquisto, con somma gioia dei negozianti. «L'abbigliamento non è in cima alla lista probabilmente, come magari lo sono i generi alimentari, quindi è normale che in questo momento ci sia una flessione sostiene Margherita del negozio Videolook su piazza dei Frutti Noi teniamo capi che hanno un certo costo e per invogliare il titolare ho pensato a degli sconti che vanno fino al 30 per cento. Un certo interesse l'ho notato anche se dalle 17 in poi comincia a girare poca gente, la chiusura dei bar crea il deserto e so che tanti colleghi hanno deciso di chiudere prima perché non ha granché senso restare aperti se non ci sono clienti».

LA SPERANZA

Sconti online e non in negozio è l'opzione scelta dai titolari di Dani in via Marsilio da Padova, «però mai dire mai, le cose cambiano così in fretta dice Elena Non abbiamo prezzi alti quindi clientela ancora l'abbiamo anche se non c'è il pienone come nel periodo pre-Covid. Ma non è detto che i miei titolari decidano di cominciare anche loro con gli sconti in negozio. Si spera di poter restare aperti, se l'indice di contagio resta basso e ci inseriscono in fascia verde forse possiamo continuare a lavorare. Incrociamo le dita che vada tutto bene».

C'è anche chi sconti ne fa abitualmente, come Daniela dell'outlet Barca in via Daniele Manin: «Da me vengono soprattutto studentesse, del resto di scarpe se ne ha sempre bisogno riferisce Diciamo che un giorno va male e un giorno bene, si oscilla. Ora sarebbe tempo di Black friday ma non credo lo faranno, si creerebbero assembramenti e violerebbe il coprifuoco, se ho capito bene. Comprendo chi ha deciso di scontare la merce in negozio, che altro possiamo fare? Bisogna tirare in avanti, in attesa di ciò che decideranno di noi ma non molliamo».

L'INCERTEZZA

La tempesta sta arrivando, le nubi scure già si intravedono e tutto questo fa paura a chi lavora nel commercio. Si fa quel che si può, cercando di attrarre clienti fino all'ultimo perché non è chiaro quando e se le serrande dovranno abbassarsi per un nuovo lockdown totale, oppure se le misure restrittive permetteranno di continuare a lavorare con profitto. «Comanda l'incertezza e questo ha un peso economico enorme per la città di Padova sostiene Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Padova Parliamo di una perdita di milioni al giorno, davvero difficile da quantificare. Un lockdown totale potrebbe rappresentare la morte per moltissime imprese locali e temo che presto vedremo un blocco della produzione perché se non si vende è inutile produrre per lasciare la merce in magazzino. Non si sa cosa accadrà domani e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità».

Silvia Moranduzzo

