CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPADOVA Va bene sognare, ma nei sogni bisogna intravvedere la realtà. Soprattutto se si è amministratore pubblico. Così sarà sempre benedetto il piano dell'ormai quasi ex patron del Padova, Bonetto, ma in attesa di vedere se si materializzano investitori da 100 milioni di euro, meglio approfittare di quei 2 milioni del Coni per riassettare l'Euganeo che hanno la scadenza ravvicinata.Dunque l'assessore allo sport Diego Bonavina ha incaricato i suoi tecnici di elaborare i documenti per l'assegnazione della progettazione definitiva...