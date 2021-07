Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAPADOVA La nuova pediatria apre il cantiere. Lo fa con la pubblicazione del bando per la costruzione dell'opera. Non c'è più nessun ostacolo burocratico infatti alla realizzazione del nuovo ospedale per bambini, dopo che in questi giorni l'Autorità nazionale anticorruzione ha dato il suo assenso. Tecnici e avvocati hanno esaminato il progetto esecutivo dello studio Striolo, Foschesato&Partners e il capitolato di gara e li hanno...