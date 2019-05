CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAPADOVA Il presidente della Regione, Luca Zaia, a chi ogni volta gli chiedeva della questione più spinosa, ovvero dove avrebbe trovato i soldi per fare il nuovo ospedale, rispondeva sempre: non è un problema. Oggi sappiamo perché: l'Inail che ha dei fondi accantonati per opere sociali ha accettato di finanziare con 450 milioni di euro il policlinico di Padova est. Se li aggiungiamo ai 50 milioni che annualmente e per tre anni la Regione ha messo via per l'opera arriviamo a 600, sui 650-700 messi in conto per i 933 posti letto. Un...