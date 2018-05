LA SVOLTA PADOVA Hanno tutti ricevuto un avviso di garanzia in cui viene ipotizzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAPADOVA Hanno tutti ricevuto un avviso di garanzia in cui viene ipotizzato il reato di lesioni colpose gravi. Sono sette le persone sotto inchiesta per il gravissimo incidente di domenica mattina alle Acciaierie Venete, quando quattro operai sono stati investiti da un'ondata di acciaio fuso ad una temperatura di 1500 gradi. L'iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto, in maniera da consentire a tutte le parti in causa di nominare i propri consulenti, in vista di quello che viene definito un accertamento tecnico...