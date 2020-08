LA SVOLTA

PADOVA Contatto. I privati che stanno investendo milioni di euro sul quadrilatero d'oro della città, l'area fra via Valeri e i palazzoni di Mps Antonveneta, con vista su Giotto, hanno incontrato il presidente della Provincia Fabio Bui. A loro manca solo un pezzettino, i 6mila metri quadrati che si affacciano su via Trieste, il diamante più prezioso di tutto il diadema. E lui lo vuole vendere per ricavarci soldi che servano a sistemare scuole o a farne di nuove. Ebbene in questi mesi la Provincia ha tentato più volte di mettere l'area all'asta ma inutilmente. A 6 milioni di euro non si è presentato nessuno. Allo stesso modo Bui ha tentato di cederla al Comune chiedendo in cambio come equivalenza una zona in via Cave per fare un campus delle superiori. Ma si è scontrato con una parte del Pd che non vuole caos a Brusegana. Così si è arenato tutto.

L'INTERESSE

Ma nello stesso tempo i privati di Antenore investimenti srl di cui è capofila il consorzio Stabile Pedron (gli stessi che stanno facendo il centro congressi) dopo aver riportato in salute la Progetto Pp1 snc pagando tutti i debiti delle società edili fallite, si sono fatti avanti. Per loro quel terreno è fondamentale. Sull'area privata si possono realizzare 100 mila metri cubi e su quella rimasta di proprietà della Provincia altri 40 mila. Ancora più preziosi questi ultimi perché sono tutti a destinazione direzionale commerciale mentre il 70 per cento degli altri è a destinazione residenziale. Il problema è che per fare un piano urbanistico di rilancio occorre avere in mano l'unitarietà della superficie.

IL VALORE

Che si saranno detti Bui e i Pedron nel colloquio? Avranno cominciato a parlare di soldi, senza dubbio. È dal 2012 che la Provincia tenta di vendere la sua area. Partì da 15 milioni e 200 mila euro. Abbiamo contato almeno cinque tentativi deprezzando sempre di più l'area. Ora è possibile che la trattativa possa basarsi su un valore intorno ai 5 milioni. Gli interlocutori si sono lasciati con l'intenzione di ritrovarsi dopo le ferie per andare avanti nella trattativa. C'è la volontà di entrambi infatti di arrivare a una soluzione.

IL PROGETTO

Riempire il grande vuoto nell'area dell'ex gasometro a un passo dagli Scrovegni è un piano che nacque nel 2004, quando la crema delle società edilizie padovane comprò dal Comune 30mila metri quadri al prezzo di 30 milioni. Allora si pensava un grande: due grattacieli sdoppiati dentro una corona di palazzi da sogno. Poi è andata a finire male, con le ditte fallite e in liquidazione. E un debito enorme, oltre 33 milioni di euro diviso fra le banche, il Comune e i fornitori. Tre anni fa una cordata di imprenditori capeggiata dal Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte, assistito dall'avvocato professor Alberto Trabucchi ha cominciato in un'operazione da tutti ritenuta impossibile, pagare i debiti e far ritornare in bonis ovvero capace di agire sul mercato la vecchia Progetto Pp1 spa dei soci fondatori.

Di questi 12 milioni nei confronti del Comune (erano 15 di residuo prezzo rispetto a quanto già versato da Progetto Pp1, meno i 2,3 milioni già pagati finora per la bonifica) 10 milioni di euro nei confronti della Cassa di Risparmio, altri 5 milioni alle decine di fornitori e professionisti non pagati e ai 3,5 milioni di Edilbasso poi ridotti a 1,8 dalla procedura di concordato. Esaurite le procedure ora si pensa a costruire.

