LA SVOLTA PADOVA Cinque milioni di euro. Pronti, in cassa. Da spendere subito.

LA SVOLTAPADOVA Cinque milioni di euro. Pronti, in cassa. Da spendere subito. Cioè fra qualche giorno, dopo l'approvazione, scontata, dell'assestamento di bilancio all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale fissata per lunedì. La somma accantonata dall'amministrazione servirà per raggiungere un obiettivo ambito da anni: consentire al Comune di acquisire la proprietà degli alloggi del complesso Serenissima di via Anelli che ancora appartengono ai privati. La svolta epocale per sanare una ferita mai rimarginata, infatti, è...