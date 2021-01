LA SVOLTA

MERLARA Il pollice alzato di Dino e il sorriso fiducioso di Fernanda: sono i loro gesti e i loro volti a raccontare la rinascita della casa di riposo di Merlara. Ieri nella residenza per anziani Pietro e Santa Scarmignan è stata somministrata la prima dose di vaccino anticovid a 92 persone tra dipendenti e ospiti.

A dieci mesi esatti dalla scoperta del focolaio: era l'8 marzo del 2020 quando il tampone di un'ospite ha scoperchiato il vaso di Pandora. Il virus aveva fatto breccia nel pensionato: contagiando la quasi totalità degli ospiti e più della metà del personale. Il bilancio della prima ondata fu terribile, in un periodo in cui del virus si conosceva ben poco: 34 vittime su 73 nonni accolti nella struttura. Il pensionato aveva soltanto anticipato l'incubo in cui poi sarebbero piombate molte altre case di riposo della provincia. La Scarmignan è Covid free dallo scorso maggio e ieri è arrivato finalmente il sollievo del vaccino per scongiurare il drammatico scenario vissuto in primavera.

«La macchina organizzativa messa in atto per la vaccinazione è stata complessa spiega la presidente Roberta Meneghetti tra formazione del personale e informazione ai dipendenti, agli ospiti e alle loro famiglie per il consenso informato. Ma ce l'abbiamo fatta. Oggi (ieri, ndr) sono stati vaccinati quasi tutti: 39 dipendenti su 45 e 53 ospiti su 55». L'8 gennaio diventerà per la Scarmignan un'altra data simbolo: un primo passo verso la normalità.

Dino, 45 anni e da dodici cuoco del pensionato è stato il primo tra i dipendenti mentre la nonna più coraggiosa, quella che per prima ha offerto il braccio alla siringa è stata Fernanda, 85 anni, ospite da un anno e sopravvissuta al Covid.

«Quando sei stata scottata una volta hai paura anche dell'acqua fredda, per questo sono contenta di aver fatto il vaccino» ha detto con fierezza risistemandosi il maglione. Della somministrazione del siero si sono occupati i due medici della struttura (il dottor Salvatore També e la dottoressa Sandra Zanardi) e due degli infermieri in organico.

Anche questa, in un certo senso è una forma di riscatto, se si pensa alle settimane drammatiche in cui il personale dimezzato si sobbarcava turni pesantissimi mentre la direzione della struttura e l'amministrazione comunale bussavano alle porte di tutte le istituzioni per chiedere personale di rinforzo con cui rimpiazzare gli operatori in quarantena.

L'aiuto era arrivato dall'esercito attraverso una squadra di cinque infermieri militari coordinata da un colonnello medico: lo scorso aprile, per venti giorni avevano lavorato gomito a gomito con gli operatori risparmiati dal virus. Ieri la vaccinazione è iniziata alle 14 nelle due postazioni allestite in palestra ed è durata per tutto il pomeriggio. Prima è stato vaccinato tutto il personale, poi è toccato agli ospiti.Tra loro ci sono anche due centenarie: Aida e la sua coetanea Angela, sopravvissuta al Covid. E fra 21 giorni ci sarà il richiamo. «Gli anziani hanno accolto il vaccino con fiducia racconta l'educatrice Consuelo . Hanno voglia di tornare alla loro normalità e sanno che questo è un passaggio fondamentale. Anche per noi è stato un momento sentito, che ci ha fatto rivivere tutto quello che è successo da marzo a oggi. È stato un anno molto lungo».

Nella struttura l'attenzione rimane comunque altissima ma l'immunizzazione, una volta completata, «permette di pensare positivamente», come afferma Meneghetti. «L'epidemia non è risolta ma il vaccino è un importante segno di speranza. Anche a livello psicologico ci aiuta tantissimo. Lo abbiamo accolto come una liberazione. Oggi (ieri, ndr) sembrava quasi una giornata di festa».

