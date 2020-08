LA TRAGEDIA

PADOVA Antonella Picello era un sub esperta ma il magistrato non vuole lasciare nulla al caso e fugare qualsiasi dubbio sulla sua morte, avvenuta al largo delle corte di Caprera l'altro giorno, durante un'immersione con moglie e figlia sedicenne. Per questo il Pm di Sassari ha disposto per oggi a Olbia l'autopsia sul corpo della commercialista 54enne originaria di Correzzola ma da anni residente in pieno centro storico in città. La Capitaneria di porto de La Maddalena ha informato per telefono ieri mattina della decisione del magistrato il marito Daniele Bellemo, insegnante in un istituto superiore del Veneziano, rimasto in Sardegna con la figlia per organizzare nei prossimi giorni il rientro della salma della moglie. «Siamo rimasti a Baia Sardinia - spiega - dopo tutti gli accertamenti che sono stati disposti ripartiremo per Olbia per riportare Antonella a Padova».

IL VIAGGIO

La famiglia Bellemo doveva tornare dalla settimana di vacanze proprio ieri. Traghetto prenotato, un'ultima escursione subacquea ieri mattina a conclusione di una settimana di ferie sognata da un anno. Invece mercoledì mattina la tragedia si è materializzata proprio davanti agli occhi del marito Daniele e della figlia Silvia. Tutti e tre avevano intrapreso l'immersione assieme alla guida e ad altri amici, ma a un certo punto la commercialista ha iniziato a sentirsi male. Ha chiesto altro ossigeno e poi di essere riportata in superficie. Qui ha perso conoscenza, subito sono scattati i soccorsi con le manovre di rianimazione ma il massaggio cardiaco non è servito a nulla: Antonella Picello è morta sulla spiaggia di un isolotto dei Monaci, tra La Maddalena e Caprera.

LA TESTIMONIANZA

«Era una sub esperta - spiega il marito, che è anche istruttore di apnea - abbiamo fatto centinaia di immersioni, abbiamo iniziato 20 anni fa, nel 2000. Era molto meticolosa Antonella e innamorata del mare, sapeva quello che faceva. Non penso sia qualcosa di diverso da un malore anche perché quando è successo ha chiesto l'ossigeno all'istruttore, è riemersa subito ed è stata prontamente soccorsa. Attendiamo gli esami disposti dalla magistratura e poi ritorneremo a casa».

IL CORDOGLIO

In tanti a Padova la ricordano con affetto. In particolare insegnanti e studenti che l'hanno conosciuta a scuola. Antonella Picello era docente di Diritto e l'anno scorso aveva prestato servizio in carcere. Il marito spiega che non le avevano rinnovato la cattedra per quest'anno ma che, per questo, si sarebbe dedicata al volontariato al Due Palazzi perchè «era rimasta entusiasta dell'esperienza e voleva continuarla».

LA SCUOLA

Una collega, Rossella, in particolare ha voluto dedicarle parole d'affetto: «L'ho saputo ieri da Michela Zamper (docente dell'Einaudi-Gramsci, ndr), preoccupata anche della reazione dei detenuti studenti, da cui era molto apprezzata. Insegnava in carcere da alcuni anni, e si faceva notare per la sensibilità, la curiosità, l'interessamento per tutte le nostre attività, da Ristretti alle cooperative».

«Tutti la descrivono come persona solare, sempre sorridente, sempre attenta all'interlocutore. Anch'io l'ho conosciuta proprio così, e condivido il dolore dei suoi studenti, in particolare dei licenziati, di cui era molto orgogliosa».

«Per il nuovo anno scolastico - chiude la collega - non avrebbe insegnato in carcere, ma aveva manifestato la volontà di dare una continuità al suo impegno attraverso il volontariato».

L'ULTIMO MESSAGGIO

«È una vacanza meravigliosa, sono così felice, un'immersione dietro l'altra». È stato l'ultimo messaggio che Antonella Picello ha inviato l'altra sera a un'amica rimasta in città, Roberta Picardi. Le due si conoscevano da molti anni: i loro figli avevano frequentato le elementari insieme e le due mamme da allora non avevano smesso di frequentarsi. «Quella delle immersioni era una passione di famiglia, che condivideva con il marito e con i figli. Le piaceva moltissimo e ogni volta ne parlava con entusiasmo». Un sogno nel profondo blu, che si è trasformato in tragedia.

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA