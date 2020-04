LA STRUTTURA

MONSELICE Continua ad essere molto delicata la situazione nelle case di riposo della Bassa Padovana. Al Centro Servizi Anziani di Monselice neppure la festività di Pasqua ha portato un reale clima di distensione. Anzitutto un ospite ha avuto una crisi che ha reso necessaria la sua ospedalizzazione, con immediato ricovero al Madre Teresa. Poi proprio nelle giornate di domenica e lunedì sono stati sottoposti a un nuovo tampone circa quaranta ospiti che, inizialmente risultati negativi, hanno cominciato a manifestare i sintomi del Covid-19. «Non si tratta di un nuovo focolaio. mette subito in chiaro il Commissario Straordinario dottor Francesco Lunghi Un mese fa, quando gli ospiti della struttura sono stati sottoposti al tampone, circa trenta-quaranta di loro sono risultati negativi. Dopo appena qualche giorno, però, hanno cominciato a manifestare lievi sintomi. Gli ospiti in questione sono stati isolati in un'area, e trattati come pazienti positivi. Anche se di fatto non avevamo, e ancora non abbiamo, la prova che lo siano veramente». Gli esiti dei nuovi tamponi arriveranno quasi certamente entro la giornata odierna. Ma i medici che seguono gli ospiti del Centro, ovvero i dottori Lunghi, Giorgio Brigato e Davide Strada, si fanno poche illusioni. «Credo che alla fine rimarranno appena dieci-quindici ospiti davvero negativi. sospira il dottor Lunghi Ma volete sapere una cosa? È meglio così. Anzitutto perché le condizioni di questi ultimi ospiti a cui è stato effettuato il tampone non sembrano preoccupanti: hanno buone probabilità di riuscire a combattere il virus. Poi perché quando tra uno o due mesi, riapriremo il Centro alle visite, e prima o poi dovremo farlo, il virus potrebbe tornare a circolare e allora le cose potrebbero mettersi male per chi ancora non l'avesse contratto». Se gli esiti dei tamponi confermeranno il pensiero dei medici, oggi il numero degli infetti al Centro Servizi Anziani potrebbe quindi crescere di trenta, o addirittura quaranta unità. «Ma questo non deve far credere che le cose ci siano fuggite di mano. ribadisce Lunghi Continuo a dire che la situazione è sotto controllo. Sarebbe una novità solo per chi segue dall'esterno, numericamente parlando, perché dal punto di vista medico e organizzativo per noi non cambierebbe nulla rispetto allo stato attuale. La nostra azione è stata tale da farci agire al primo sintomo sospetto manifestato dagli ospiti. Sono cioè state seguite tutte le procedure del caso. E per noi questi ultimi trenta-quaranta ospiti sono positivi da circa tre settimane. Anche se formalmente lo scopriremo solo nelle prossime ore». Il lavoro dei medici e dell'organico del Csa continua quindi senza interruzioni e nonostante i comprensibili momenti di sconforto, la routine appare oggi ben avviata e consolidata, sempre orientata al benessere psicofisico degli ospiti. La scorsa settimana, a dar man forte all'organico del Csa, è arrivato un nuovo infermiere dalla casa di riposo di Conselve, in virtù della convenzione siglata tra i due istituti. Durante le giornate di festa, il personale al gran completo si è dato da fare per sollevare il morale degli ospiti. Già nei scorsi a quelli in buono stato di salute sono state permesse delle brevi passeggiate in giardino, a gruppetti di tre, nel pieno rispetto delle norme in vigore. E per festeggiare la Pasqua, il Centro ha voluto pensare a preparare un goloso menù a tema, ma anche fornire ai propri ospiti il conforto della fede, trasmettendo in filodiffusione la messa. Agli ospiti inoltre è stata data la possibile di videochiamare i propri congiunti. Altro esempio lampante della facilità con cui si diffonde il virus all'interno delle case di riposo è quello che si può osservare nella struttura di Bovolenta, gestita da Sereni Orizzonti di Udine. Ad oggi sono risultati positivi ben 56 ospiti su 69. Ciò vuol dire che solo 13 di loro al momento sono negativi. Ma per quanto continueranno ad esserlo? Nel giorno del Lunedì dell'Angelo si è registrato un notevole incremento del numero di ospiti positivi, con ben sei anziani che hanno contratto il virus. E il numero sembra crescere di giorno in giorno. Gli ospiti che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dell'ospedale Madre Teresa sono complessivamente sei. L'ultimo di loro è stato trasportato in ambulanza a Schiavonia nella giornata di ieri.

Camilla Bovo

